В Ярославской области впервые сбили разведывательные воздушные шары

Воздушное пространство Ярославской области впервые стало объектом применения средств противодействия беспилотным аппаратам аэростатного типа. О перехвате и уничтожении малоразмерных разведывательных воздушных шаров сообщило региональное Министерство безопасности.

Согласно официальному сообщению пресс-службы ведомства, над территорией субъекта были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запуск которых был произведен с территории Украины.

В министерстве подчеркнули, что оперативные службы продолжают держать ситуацию под строгим контролем. «Работа по уничтожению таких объектов продолжается», — отмечается в заявлении ведомства.

В связи с произошедшим представители региональной власти обратились к населению с призывом сохранять спокойствие. Граждан просят не поддаваться на слухи и непроверенную информацию в социальных сетях, а ориентироваться исключительно на сообщения официальных источников и экстренных служб.

При обнаружении подозрительных объектов или их обломков необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.