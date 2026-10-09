Заокский пластовой творог стал региональным брендом Рязанской области

Рязанская область пополнила список уникальных гастрономических символов страны — в регионе официально зарегистрирован новый региональный бренд «Заокский пластовой творог». Этот продукт, отличающийся необычной для молочных изделий формой и вкусом, стал уже пятым брендом, получившим статус регионального в текущем году.

Главная особенность заокского пластового творога — его уникальная структура, напоминающая многослойный торт. Каждый готовый творожный слой промазывается густыми сливками, что придает продукту неповторимый нежный вкус и изысканный аромат. Именно эта технология делает его настоящим гастрономическим открытием.

Особую ценность продукту придает не только оригинальная подача, но и строгое соблюдение технологии. Творог изготавливается исключительно из молока высшего сорта с применением повышенной температуры сквашивания. Такой подход нехарактерен для традиционной технологии производства творога, что и обеспечивает ему уникальные вкусовые качества, которые невозможно повторить в других регионах.

Заокский пластовой творог давно заслужил признание экспертов и потребителей. Продукт неоднократно становился призером и победителем престижных международных и всероссийских выставок, а также конкурсов качества пищевой продукции.