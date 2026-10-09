Фото с сайта Правительства Рязанской области
Спорт

Более 2500 спортсменов примут участие в «Есенинском пробеге» 10 октября

Анастасия Мериакри
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10 октября 2026 года Рыбновский район станет центром притяжения для любителей бега со всей страны. Здесь состоятся всероссийские соревнования по легкой атлетике «Есенинский пробег», традиционно приуроченные к 131-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2500 спортсменов из различных регионов России. Ключевым событием дня станет полумарафон на дистанции 21,1 км. Живописный маршрут основного забега пролегает по автодороге, соединяющей город Рыбное и село Константиново, позволяя участникам пробежать по местам, вдохновлявшим классика русской литературы.

Торжественное открытие соревнований начнется в 11:45 на площади Ленина в Рыбном, а старт главного забега будет дан ровно в 12:00. «Есенинский пробег» носит не только профессиональный, но и семейный характер. Для юных спортсменов предусмотрены отдельные дистанции: забеги на 1 км и 2,5 км для детей разных возрастных категорий (от 2013 года рождения и моложе) пройдут в утренние часы, начиная с 9:00.

Выдача стартовых пакетов будет проходить в Конгресс-отеле «АМАКС». В этом году подтвердить личность для получения номера можно не только по паспорту, но и с помощью цифрового профиля MAX ID в мессенджере MAX. Для тех, у кого приложение еще не установлено или возникли вопросы с настройкой, на месте будут дежурить цифровые волонтеры, готовые оперативно оказать помощь.

После финиша спортсменов и гостей праздника ждет насыщенная культурная программа. С 14:00 до 15:00 в Доме культуры села Константиново состоится праздничный концерт. Предварительные и итоговые протоколы соревнований будут публиковаться на официальном сайте мероприятия: clck.ru/3WL2iD.

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