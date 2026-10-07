Стало известно, кому достанется дом Кашпировского в Калифорнии

Дом Анатолия Кашпировского в калифорнийском городе Ла-Кинта после завершения наследственного процесса должен перейти его сыну Сергио Монтане. По данным SHOT, недвижимость была приобретена Кашпировским в 2013 году примерно за $340 тысяч.

Кашпировский купил недвижимость в Ла-Кинте в 2013 году и оформил ее на дочь Елену. Спустя несколько месяцев неподалеку появился еще один дом стоимостью около $300 тысяч, связанный с его сыном Сергио Монтаной.

Елена постоянно жила в Торонто. С 2014 года в калифорнийском доме поселились Сергио, его тогдашняя жена Сьюзан и их сын Шон.

После смерти Елены в 2018 году право собственности на первый дом перешло Кашпировскому.

Семья Сергио впоследствии меняла планировку участка без необходимых согласований. Из-за нарушений накопились штрафы примерно на $1 тысячу, которые приходили Кашпировскому как официальному владельцу недвижимости.

Кроме того, ему пришлось заниматься ремонтом протекавшей крыши.

Сам Сергио родился в Нью-Йорке и является болельщиком бейсбольной команды New York Yankees. На входе в дом он разместил флаг любимого клуба.

Сейчас в доме живут 51-летний Сергио Монтана и его 28-летний сын Шон. Сьюзан после развода переехала в Вирджинию.

По данным SHOT, процесс вступления в наследство начался недавно. После его завершения недвижимость должна перейти Сергио Монтане.

Сергио, по данным СМИ, отказался прилетать в Россию на похороны отца.