Убийцы и наркоторговцы депортированы из Рязанской области

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области завершили процедуры принудительного возвращения на родину 7 иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации. Все они ранее содержались в Центре временного содержания иностранных граждан регионального управления МВД.

Основную группу из шести человек составили иностранцы, недавно освободившиеся из пенитенциарных учреждений Рязанской области после отбытия реальных сроков лишения свободы. В их числе оказался гражданин одного из государств Юго-Восточной Азии, осужденный за совершение убийства, и выходец из Восточной Европы, попавший за решетку за хранение наркотических средств.

Еще четверо уроженцев стран Средней Азии были депортированы после наказания за мошенничество, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, применение насилия в отношении представителя власти, а также сбыт наркотиков в крупном размере. В отношении всех шестерых лиц судами были приняты решения о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории России.

Седьмой фигурант, гражданин одной из стран Карибского бассейна, был уличен полицейскими в грубом нарушении миграционного законодательства. По решению органов внутренних дел ему было назначено административное выдворение за пределы страны.

Сотрудники полиции организовали сопровождение всех нарушителей до международного аэропорта «Домодедово». Иностранные граждане покинули территорию Российской Федерации авиарейсами за свой счет. В соответствии с принятыми решениями, въезд в Россию для всех семерых фигурантов закрыт на сроки от пяти до десяти лет.