Гороскоп на выходные 10 и 11 октября для всех знаков зодиака

Вторые выходные октября 2026 года обещают стать настоящим эмоциональным аттракционом. Космические энергии будут раскачивать настроение, то требуя навести идеальный порядок в мыслях и делах, то подталкивая к бунтарским и спонтанным поступкам. Главный ключ к успешному проведению этих дней — достичь внутренней гармонии, научиться фильтровать чужие слова и категорически не поддаваться на провокации.

Овен

Начало уикенда может принести Овнам повышенную эмоциональную реактивность и неустойчивый настрой. Звезды настоятельно рекомендуют временно уйти в любимые хобби и пропускать любые колкие реплики мимо ушей. Однако ко второй половине выходных ситуация кардинально изменится: вам захочется излучать тепло и свет. Смело идите к людям, так как внимание и комплименты вам гарантированы, а свежие знакомства имеют все шансы круто повернуть вашу судьбу.

Лев

Львам предстоит разгребать мелкие домашние завалы, такие как уборка или гора посуды. Секрет успеха в том, чтобы начать с чего-то одного и не пытаться объять необъятное. Отличный момент, чтобы завести полезную привычку, например утреннюю пробежку или легкий ужин. С родственниками возможны стычки на пустом месте, поэтому гасите любые искры конфликтов сразу. Вторая половина дня идеально подходит для романтического свидания, а вот одиноким Львам стоит быть начеку, чтобы иллюзии не увели их не туда.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют устроить себе сеанс розничной терапии: прогуляйтесь по магазинам за безделушками, новой посудой, элементами декора или желанной обновкой гардероба. Давняя ссора с родственником может наконец разрешиться, и для этого хватит всего одного откровенного разговора. Вселенная готовит приятный сюрприз в виде неожиданного подарка. Во второй половине уикенда обязательно выбирайтесь на природу, дачу или базу отдыха, так как вас может настигнуть новость, которая перевернет всё с ног на голову.

Телец

Тельцов могут навестить долгожданные гости из других городов, приехавшие с подарками и отличным настроением. Уикенд буквально располагает к активным вылазкам: лес, база отдыха или простой пикник наполнят вас бодростью. Не забудьте проявить заботу о старших родственниках, возможно, им срочно нужна ваша помощь. Во второй половине выходных вы окажетесь в гуще внимания. Если внезапные обстоятельства сломают ваши планы, не огорчайтесь: новый сценарий окажется ничуть не хуже.

Дева

У Дев проснется мощная творческая жилка. Выберите ту давнюю мечту, которую давно откладывали, будь то живопись, кулинарные эксперименты, танцы или сцена. Это прекрасно вас встряхнет. Внимание окружающих будет приковано к вам, а комплименты посыплются со всех сторон. С детьми стоит устроить поход в кино или игровую комнату, а если детей нет, исполните свое заветное желание. Одинокие Девы рискуют внезапно влюбиться, и это чувство перевернет привычный уклад жизни.

Козерог

Козероги будут блистать, однако настроение станет подвержено качелям, возможны внезапный упадок сил и утомление. Вернуть тонус помогут визит в салон красоты, шопинг или посещение бассейна. Внимательно следите за тратами, иначе легко выйти за рамки бюджета. Обязательно выкроите время на домашние хлопоты, так как созданный уют будет радовать вас всю следующую неделю. Здоровье требует бережного отношения, поскольку высок риск простуд и легких недомоганий.

Близнецы

Близнецов может неожиданно задеть старая, казалось бы забытая обида на партнера. Звезды советуют обсудить все вовремя и совместно искать компромисс. Берегитесь холода, так как организм в эти дни может дать сбой. Рекомендуется сбавить обороты и заняться собой: занятия йогой или спортом быстро вернут утраченный тонус. Если вас позовут в дорогу, смело соглашайтесь, но и спокойный домашний ужин в кругу семьи подарит не меньше тепла.

Весы

Весам лучше всего остаться дома, пригласив самых близких людей и накрыв вкусный стол. Хотя будет сильное желание переделать все дела разом, не взваливайте на себя лишнее и оставьте время на полноценную передышку. Крупные траты могут спровоцировать споры, поэтому обсудите их заранее. Партнер, скорее всего, готовит для вас сюрприз. Если вы к кому-то питаете скрытую симпатию, скажите об этом прямо, так как звезды готовят неожиданный и благоприятный поворот событий.

Водолей

Водолеям пора отстраниться от внешней суеты, остаться наедине с собой и разобраться в действительно важных вопросах. Присмотритесь к своему окружению: ваше чутье сейчас обострено до предела, и вы точно не ошибетесь в людях. Для дальних путешествий и крупных приобретений момент категорически неподходящий. Лучше побалуйте себя чем-то приятным, например желанной покупкой, новой стрижкой или маникюром. Не навязывайте свое мнение и не спорьте ради спора, чтобы не испортить настроение ни себе, ни другим.

Рак

Раков ждет настоящая романтика, и вторая половинка обязательно приготовит приятный сюрприз. Пусть эти дни принадлежат только вам двоим. Всплывут срочные денежные вопросы, связанные с кредитами или страховками, но вы разберетесь с ними без особого труда. Кто-то из близких может преподнести неожиданный подарок. Одиноким Ракам судьба подкинет отличный шанс, который ни в коем случае нельзя пропустить.

Скорпион

Уикенд принесет Скорпионам шквал свежих эмоций, новых знакомств и ярких впечатлений, поэтому держите глаза широко открытыми. Замахиваться на все дела сразу не стоит, иначе ничего не выйдет: трезво расставьте приоритеты. Это прекрасное время для поездки в другой город или на базу отдыха. Ближе к вечеру воскресенья настоятельно рекомендуется сбавить темп и просто побыть с семьей, так как эмоциональный баланс сейчас является залогом удачной недели.

Рыбы

Рыбам в эти выходные скучать точно не придется: без вас не обойдется ни одна вечеринка, поэтому сияйте и ловите приятные мгновения. Свежие знакомства могут открыть перед вами неожиданные двери, так что не отсиживайтесь дома. Ближе к концу уикенда звезды настоятельно советуют выделить время на покой: полностью отключитесь от забот и побудьте наедине с собой. Вернуть внутреннее равновесие помогут йога, цигун, растяжка или теплая ванна. Также в вашу жизнь может вернуться человек из прошлого, и решение о том, как действовать дальше, будет только за вами.

По материалам 7дней.ru