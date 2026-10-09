Дожди и сильный ветер придут в Рязанскую область 10 октября

Синоптики регионального ЦГМС дали прогноз погоды для жителей Рязанской области на предстоящую субботу, 10 октября 2026 года. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут осадки и заметное усиление ветра.

В течение дня на небе будет преобладать облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до значений от +6°С до +11°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметок от +11°С до +16°С, однако из-за ветра температура может ощущаться немного ниже.

Синоптики прогнозируют дожди на протяжении всех суток. Ночью ожидаются небольшие, а местами умеренные осадки. Днем характер дождей сохранится, но их интенсивность местами будет небольшой.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. В отдельные моменты возможны резкие порывы, достигающие 15–17 метров в секунду.