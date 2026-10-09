Тело Анатолия Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу

Процесс доставки тела психотерапевта Анатолия Кашпировского для захоронения на его исторической родине сопряжен с рядом логистических трудностей. Об этом изданию aif.ru рассказал специалист похоронной отрасли Петр Федоров, отметив, что итоговая стоимость услуги будет напрямую зависеть от выбранной транспортной компании.

По информации племянника, тело психотерапевта будет предано земле в Виннице, рядом с могилой его матери. Из-за отсутствия прямого авиасообщения перевозка будет осуществляться сложным транзитным маршрутом через третьи страны. Рейс вылетит из московского аэропорта Внуково в Стамбул, затем последует пересадка в Варшаве, после чего груз направится в Киев и далее в Винницу. Общая протяженность этого пути составит порядка 3,7 тысячи километров.

Племянник Анатолия Кашпировского подтвердил, что транспортировка осуществляется в строгом соответствии с международными санитарными стандартами: гроб оцинкован и помещен в специальный деревянный контейнер.

Несмотря на текущие геополитические и логистические вызовы, эксперт Петр Федоров подчеркивает, что организация подобных перевозок через третьи страны по-прежнему вполне реальна. Однако стоимость услуги формируется из множества факторов.

«Многое зависит от транспортной компании, от перевозчика. Например, если по России, то считают примерно по 50-70 рублей за километр по земле. Если вывоз за границу, то там отдельная история с таможней, так как идет отдельная плата за оформление документов», — пояснил специалист.

Для легального пересечения границ потребуется собрать пакет бумаг, включающий справку об отсутствии инфекционных заболеваний и справку о невложении в гроб посторонних или опасных предметов. Стоимость самого специализированного цинкового гроба для международных перевозок начинается от 8 тысяч рублей и может быть значительно выше в зависимости от класса исполнения.