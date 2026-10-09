МЧС объявило штормовое предупреждение в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для населения региона в связи с резким ухудшением погодных условий. Спасатели призывают граждан к повышенной бдительности.

По данным синоптиков, в ближайшие один-три часа, а также до конца текущих суток, 9 октября, на территории области местами ожидается значительное усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 12–17 метров в секунду. Неблагоприятное метеорологическое явление не ограничится одним днем: сильный ветер сохранится на протяжении всех суток 10 октября.

Такие погодные условия повышают риск падения деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций, а также могут привести к обрывам линий электропередач. Ведомство настоятельно рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок за город, не парковать автомобили под кронами деревьев и не подходить к шатким постройкам.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.