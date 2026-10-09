Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Рязанской области

Аналитики платформы «Авито Работа» подвели итоги рынка труда в Рязанской области за третий квартал 2026 года. Исследование показало, что спрос на квалифицированные рабочие кадры продолжает стимулировать рост заработных плат, делая ряд технических специальностей одними из самых доходных в регионе.

Вершину рейтинга среди массовых рабочих профессий заняли слесари механосборочных работ (МСР). Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 161 тысячу рублей в месяц, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В их обязанности входит сборка, точная регулировка и наладка сложных механизмов, узлов и готовых изделий на производственных площадках.

На второй строчке оказались пескоструйщики со средним доходом 130 тысяч рублей в месяц. Эта профессия продемонстрировала впечатляющий годовой рост на 30%. Специалисты данного профиля занимаются очисткой и подготовкой поверхностей металлических конструкций к дальнейшей обработке с помощью специализированного оборудования. Замыкает тройку лидеров профессия автослесаря: средняя предлагаемая зарплата достигла 123 063 рублей (+23% за год) за выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автомобильной техники.

Помимо основной тройки, аналитики зафиксировали высокие средние чеки в ряде других строительных и производственных направлений. Абсолютные лидеры по уровню предлагаемого дохода — токари (209 081 рубль в месяц, рост на 30%) и геодезисты (198 132 рубля, колоссальный рост на 61%).

Также в число высокооплачиваемых вошли гипсокартонщики (160 442 рубля), мотористы (159 889 рублей), фасадчики и каменщики (около 150 тысяч рублей), а также монолитчики (149 256 рублей).

Эксперты «Авито Работы» уточняют, что расчет средних зарплатных предложений производился как среднее арифметическое между минимальной и максимальной суммами в зарплатных вилках вакансий. В выборку были включены предложения с вахтовым методом работы, которые традиционно формируют более высокий уровень дохода, однако итоговые цифры не учитывают возможные премии, бонусы и надбавки.

Такая динамика напрямую отражает острый дефицит квалифицированных кадров в реальном секторе экономики. Согласно оценке Минтруда РФ от августа 2026 года, к 2032 году стране потребуется дополнительно около 150 тысяч операторов станков с ЧПУ, токарей и фрезеровщиков. В строительной отрасли ситуация не менее напряженная: по данным НОСТРОЙ, озвученным в июне, текущая кадровая потребность составляет порядка 209 тысяч человек, причем 77% из этого объема приходится именно на рабочих специальности, включая каменщиков, бетонщиков и монтажников.