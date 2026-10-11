Яндекс Пэй пока не может назвать сроки восстановления

Яндекс продолжает восстанавливать работу платёжного сервиса Пэй после повреждения ещё одного дата-центра. Из-за сбоя пользователи по-прежнему не могут проверить баланс, оплатить покупки и перевести деньги.

О ситуации сообщил руководитель финтех-направления Яндекса Дмитрий Пирогов. По его словам, средства клиентов находятся в безопасности, проверка данных не выявила потери записей о счетах.

Пирогов пояснил, что деньги пользователей не хранятся непосредственно в дата-центре. На площадках размещены серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Информация о каждом счёте хранится в нескольких копиях на разных площадках, что позволяет сохранить данные при возникновении проблем с одной из них.

Команда Яндекса проверила целостность записей. По заявлению компании, ни одна из них не потеряна.

При этом специалисты пока не могут назвать точные сроки восстановления Яндекс Пэй. Разработчики последовательно возвращают сервисы к работе и проверяют результаты каждого этапа.

Пирогов признал, что пользователям нужны не объяснения, а возможность снова распоряжаться своими деньгами. Он извинился за возникшие неудобства и подчеркнул, что команда продолжит работу до полного восстановления сервиса.

В компании пока не обещают, что доступ к платежам и переводам вернётся к определённому часу. По словам руководителя финтех-направления, приоритетом остаётся не только скорость восстановления, но и надёжность работы системы.

Пирогов поблагодарил пользователей за терпение и поддержку. О дальнейших изменениях в работе Яндекс Пэй компания пообещала сообщить дополнительно.