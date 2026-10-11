Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Обращаться к незнакомым людям лучше с помощью нейтральных и вежливых фраз, не указывая на пол собеседника. Привычные слова «женщина» и «мужчина» могут вызвать негативную реакцию, поэтому в таких ситуациях стоит выбирать другие формулировки. Об этом ТАСС рассказала психолог, эксперт по этикету и протоколу, лектор Российского общества «Знание» Татьяна Белоусова.

По словам специалиста, в современном этикете практически нет универсальных обращений, которые одинаково подходили бы незнакомым мужчинам и женщинам. Вместо прямого обозначения собеседника эксперт рекомендует использовать фразы «Простите, подскажите, пожалуйста» или «Добрый день, как я могу к вам обращаться?».

Почему не стоит говорить «женщина» и «мужчина»

Подобные обращения могут восприниматься как излишне категоричные. В обществе, где люди взаимодействуют на равных, акцент на поле собеседника иногда кажется неуместным, поскольку сводит человека к его биологическому признаку.

При этом слова «девушка» и «молодой человек» не всегда нарушают нормы этикета. Их уместность зависит от ситуации, интонации и отношений между собеседниками.

Возраст тоже имеет значение. Например, обращение «девушка» к взрослой женщине или «молодой человек» к пожилому мужчине может поставить человека в неловкое положение. Однако четкой возрастной границы, после которой такие слова становятся неуместными, нет.

Татьяна Белоусова советует учитывать контекст и проявлять такт. Универсальной замены обращениям с указанием пола или возраста не существует, поэтому в большинстве случаев проще сформулировать просьбу без них.

Какие слова неуместны в деловом общении

В официальной обстановке эксперт рекомендует избегать фамильярных обращений, связанных с родством. Слова «братишка», «тетя» и «бабушка» могут быть привычными в неформальном разговоре, но в деловой коммуникации зачастую звучат неуместно.

Не всегда подходят и обращения «господин» или «госпожа». По словам Белоусовой, обычно их используют вместе с фамилией или указанием на должность и звание: например, «госпожа Белоусова» или «господин профессор».

Формулировка «уважаемый» тоже предполагает уточнение — например, имени и отчества. Использовать такие слова отдельно, без указания конкретного человека, эксперт не рекомендует.

Как вежливо обратиться к незнакомцу

Самый простой способ избежать неловкости — использовать нейтральные слова и выражения. Для повседневного общения подойдут «здравствуйте», «простите», «пожалуйста» и «будьте добры».

С их помощью можно задать вопрос, попросить о помощи или привлечь внимание человека, не выбирая обращение по полу и возрасту.

Татьяна Белоусова считает, что со временем в повседневной речи могут закрепиться универсальные нейтральные обращения, которые будут понятны всем и не станут причиной неловких ситуаций. Пока же эксперт советует ориентироваться на контекст, соблюдать дистанцию и выбирать вежливые формулировки.