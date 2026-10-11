Эксперт объяснил, отключат ли США разведданные Украине

США вряд ли прекратят передавать Украине разведывательную информацию до выборов в конгресс, даже если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, подобное решение президента США Дональда Трампа может вызвать критику со стороны политических оппонентов. Против прекращения поддержки Украины способны выступить не только демократы, но и часть республиканцев.

Кнутов напомнил, что американская разведывательная информация играет важную роль при организации ударов украинских беспилотников по территории России. В частности, спутниковые данные позволяют определять расположение российских систем противовоздушной обороны.

Эксперт считает, что прекращение передачи таких сведений могло бы повлиять на возможности украинской стороны. Однако до выборов в конгресс Трамп не станет принимать серьезных решений в отношении Киева.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность лишить Украину доступа к разведывательной информации, если Киев не прекратит атаки на российскую территорию.

По данным газеты, американская администрация потребовала от украинских властей остановить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Это произошло после того, как США договорились с Россией об отмене санкций на поставки российской нефти на мировой рынок.

Требования Вашингтона повлияли и на контакты представителей двух стран. Как пишет FT, разногласия привели к срыву встречи украинских эмиссаров с американскими представителями.

«Украинская делегация была застигнута врасплох заявлением Трампа о том, что он заключил сделку о поставках российского дизельного топлива», — сообщило издание.

По информации Financial Times, после того как украинская сторона выразила недовольство заявлениями американского президента, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер затронули вопрос о возможном прекращении обмена разведывательной информацией с Киевом. Они, как утверждает газета, выразили разочарование тем, что украинские власти не прислушиваются к просьбам Вашингтона.