Изображение от DC Studio на Freepik
Политика

Эксперт объяснил, отключат ли США разведданные Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

США вряд ли прекратят передавать Украине разведывательную информацию до выборов в конгресс, даже если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, подобное решение президента США Дональда Трампа может вызвать критику со стороны политических оппонентов. Против прекращения поддержки Украины способны выступить не только демократы, но и часть республиканцев.

Кнутов напомнил, что американская разведывательная информация играет важную роль при организации ударов украинских беспилотников по территории России. В частности, спутниковые данные позволяют определять расположение российских систем противовоздушной обороны.

Эксперт считает, что прекращение передачи таких сведений могло бы повлиять на возможности украинской стороны. Однако до выборов в конгресс Трамп не станет принимать серьезных решений в отношении Киева.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность лишить Украину доступа к разведывательной информации, если Киев не прекратит атаки на российскую территорию.

По данным газеты, американская администрация потребовала от украинских властей остановить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Это произошло после того, как США договорились с Россией об отмене санкций на поставки российской нефти на мировой рынок.

Требования Вашингтона повлияли и на контакты представителей двух стран. Как пишет FT, разногласия привели к срыву встречи украинских эмиссаров с американскими представителями.

«Украинская делегация была застигнута врасплох заявлением Трампа о том, что он заключил сделку о поставках российского дизельного топлива», — сообщило издание.

По информации Financial Times, после того как украинская сторона выразила недовольство заявлениями американского президента, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер затронули вопрос о возможном прекращении обмена разведывательной информацией с Киевом. Они, как утверждает газета, выразили разочарование тем, что украинские власти не прислушиваются к просьбам Вашингтона.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани взыскали компенсацию за контрафактную корзину с героем «Простоквашино»
Следующая статья
Врач объяснила, от какой болезни без температуры могут страдать россияне
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Спорт

Трусова выиграла золото на международном турнире в Казахстане и обновила личные рекорды

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который прошел на льду арены «Халык» в Казахстане.
Новости России

В Иркутской области супругов нашли мертвыми на кровати в обнимку

В одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области...
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Темы
Акценты

Врач объяснила, от какой болезни без температуры могут страдать россияне

Слабость, озноб и ломота могут серьезно ухудшить самочувствие. Врач Елена Костькина объяснила, как действовать при таких симптомах и в каких случаях нужна медицинская помощь.
Новости России

Сенатор Карасин пообещал жесткую реакцию на атаку «Яндекса»

Атака на цифровую инфраструктуру затронула повседневную жизнь людей. Остановку дата-центра «Яндекса» во Владимире Григорий Карасин назвал поводом для жёсткой реакции.
Новости России

Инциденты с дата-центрами «Яндекса»: сбои затронули сервисы по всей России

В ночь на 11 октября после атаки получил повреждения и полностью остановился дата-центр «Яндекса» во Владимире. Компания сообщила о выходе из строя одной из зон доступности Yandex Cloud и переводе облачной платформы в аварийный режим.
Погода

«Ныряющие циклоны» могут принести первый мокрый снег в Рязань в конце октября. О чём еще рассказал синоптик

Рассказываем, когда синоптики уточнят прогноз и почему точную дату первого снега еще нельзя назвать.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Политика

Подполковник из США нашёл способ остановить страдания украинцев

На фоне заявлений Трампа подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил за прекращение американской поддержки Украины.
Общество

Россиянам назвали размер минимальной зарплаты в 2027 году

Минимальная зарплата в России в 2027 году превысит 28,9 тысячи рублей. Правительство заложило повышение МРОТ на 6,8% в проект федерального бюджета.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье