Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Документ, датированный 24 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации 25 ноября.

Согласно тексту указа, полномочия Андрея Чибиса прекращаются с момента подписания документа. В правительстве Мурманской области уже сообщили, что временно исполняющим обязанности главы региона назначена Надежда Аксенова. До этого она занимала посты заместителя губернатора и руководителя аппарата правительства области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было известно о задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заранее.

«Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — заявил Песков газете «Ведомости».

Отставка главы региона произошла на фоне громкого уголовного дела. Андрей Чибис был задержан в Москве прямо у трапа самолета, куда он прибыл в рабочую командировку.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что экс-губернатор проходит в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств Министерства строительства. По версии следствия, речь идет о хищении свыше 39 млн рублей, а также о растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Кроме того, фигуранту вменяют проведение незаконных валютных операций.

25 ноября Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Чибиса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января 2027 года.

Сам Андрей Чибис свою вину не признает. Его адвокат подтвердил эту позицию, а супруга экс-губернатора назвала произошедшее задержание «нелепым».

Согласно официальной декларации о доходах за 2025 год, Андрей Чибис задекларировал доход в размере 5,1 млн рублей. В его собственности указаны банковские накопления на сумму 7,2 млн рублей, а также объекты недвижимости в России и Испании.

Андрей Чибис руководил Мурманской областью с 2019 года, а до этого занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ России. Однако его карьерный путь начался в Рязанской области.

В 2004 году он прибыл в регион вместе с бывшим мэром Чебоксар Анатолием Игумновым. Их первоначальной задачей было участие в избирательной кампании кандидата в губернаторы Георгия Шпака. Имея профильное юридическое образование, Чибис возглавил одно из ключевых направлений в избирательном штабе. После победы Шпака Игумнов стал помощником губернатора, а Чибис получил должность советника главы региона по юридическим вопросам. В этот период он активно участвовал в региональных проектах, в том числе в создании ОАО «Рязанская ипотечная корпорация», после чего его карьера получила развитие на федеральном уровне.