МЧС Рязанской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий. В четверг, 26 ноября, на территории области ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут осложнить жизнь автомобилистов и пешеходов.

По данным спасателей, в ночные, утренние и дневные часы 26 ноября прогнозируется существенное усиление северо-западного и западного ветра. Его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду.

Такие погодные условия сопровождаются метелью в отдельных районах области. На автодорогах ожидаются снежные заносы и сильная гололедица, что многократно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.