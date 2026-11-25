Первый день декабря 2026 года принесет россиянам сразу несколько важных изменений. От завершения срока уплаты имущественных налогов до введения нового технологического сбора на электронику и возобновления льготного автокредитования. Кого коснутся новые правила и как к ним подготовиться, сообщает Life.ru.
Налоги: последний шанс заплатить без штрафов
1 декабря 2026 года истекает крайний срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Это касается транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, если он был доначислен (например, с процентов по банковским вкладам).
Проверить начисления проще всего в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». Бумажное уведомление искать не обязательно, если электронное уже пришло. Оплатить можно по QR-коду или через банковское приложение.
Отметим, отсутствие бумажного письма не освобождает от обязанности платить. Если в личном кабинете начислений нет, а сумма налога превышает 300 рублей, необходимо обратиться в налоговую или МФЦ. Если же сумма менее 300 рублей, ее перенесут на следующий год, и пени начисляться не будут. Однако при сумме свыше 300 рублей просрочка даже на один день (со 2 декабря) повлечет за собой пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.
Технологический сбор: кто и сколько заплатит
С 1 декабря вступает в силу закон о технологическом сборе на отдельные виды электроники. Ээтот сбор платят не конечные покупатели в магазинах, а производители и импортеры техники.
На старте под действие закона попадают пять категорий товаров. Размер платежа зависит от наличия данных о товаре в системе «Честный знак»:
- Ноутбуки: 500 рублей (или 992 рубля без маркировки);
- Смартфоны: 250 рублей (или 496 рублей);
- Радиотелефоны с беспроводной трубкой: 100 рублей (или 198 рублей);
- Аппараты сотовой связи: 50 рублей (или 100 рублей);
- Прочие телефонные аппараты: 25 рублей (или 49 рублей).
Хотя суммы кажутся небольшими, а максимальный потолок сбора ограничен 5 тысячами рублей за единицу, эксперты предупреждают: эти расходы с высокой долей вероятности будут заложены в розничную цену устройств. В будущем перечень товаров планируется расширить за счет процессоров, плат и сенсоров.
Для покупателей главное следствие — вероятное подорожание техники. Насколько заметным оно станет, зависит от того, как переложат сбор на цены продавцы.
Строго говоря, «новым налогом» это не является. Технологический сбор — неналоговый платеж в федеральный бюджет, его направят на развитие отечественной радиоэлектронной отрасли.
Пенсии: кому удвоят фиксированную выплату
В декабре прибавку получат не все пожилые люди, а только те, кому исполнилось 80 лет в ноябре 2026 года. Для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается.
В 2026 году базовая сумма составляет 9 584,69 рубля, а после перерасчета она вырастет до 19 169,38 рубля в месяц. Подавать заявление в Социальный фонд России не нужно, все делается автоматически. Исключение составляют те, кто уже получает такую надбавку по причине инвалидности I группы: две одинаковые льготы одновременно не суммируются.
Льготные автокредиты: программа перезапускается
После исчерпания лимитов 2026 года, с 1 декабря возобновляется программа льготного автокредитования за счет средств, выделенных на 2027 год. Условия стали более адресными:
- Скидка 20% (на Дальнем Востоке 25%) на автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей для медиков, педагогов, участников СВО, военных пенсионеров и инвалидов.
- «Семейный автомобиль»: скидка 10% для семей с двумя и более детьми (на Дальнем Востоке 25% уже при одном ребенке).
- Многодетные семьи: 20% на семиместный российский автомобиль до 2,3 млн рублей, или 20% на микроавтобус до 4,5 млн рублей для семей с пятью и более детьми.
- Электромобили и гибриды: скидка 10% для всех покупателей, а при высокой локализации производства — до 35%.
- Для раненых участников СВО сохраняется максимальная скидка 40% на автомобили с ручным управлением.
Скидка предоставляется не наличными, а в виде уменьшения первоначального взноса. Требования к локализации российских авто с ДВС также ужесточили: теперь необходимо набрать не менее 3000 баллов, а выпускаться авто должны в России в рамках специнвестконтракта.
Зимние шины: правило 4 миллиметров
С 1 декабря официально начинается зимний период эксплуатации транспортных средств. Для легковых автомобилей (категория M1) и легких грузовиков до 3,5 тонн (категория N1) обязательна установка зимних шин (шипованных или фрикционных «липучек»).
Главное, о чем часто забывают водители: минимальная остаточная глубина протектора зимней шины должна составлять 4 мм. Если протектор стерся сильнее, автомобиль считается неисправным. Хотя отдельного штрафа «за летнюю резину» в КоАП нет, управление машиной с такой неисправностью в зимние месяцы карается предупреждением или штрафом в 500 рублей (со скидкой 50% при быстрой оплате).
Чего НЕ будет с 1 декабря
Чтобы избежать паники и дезинформации, важно четко обозначить, какие изменения откладываются на более поздний срок:
- Изменения в налогообложении процентов по банковским вкладам (они коснутся доходов за 2027 год).
- Традиционная февральская индексация фиксированной выплаты пенсий (она пройдет 1 февраля 2027 года).