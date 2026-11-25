Первый день декабря 2026 года принесет россиянам сразу несколько важных изменений. От завершения срока уплаты имущественных налогов до введения нового технологического сбора на электронику и возобновления льготного автокредитования. Кого коснутся новые правила и как к ним подготовиться, сообщает Life.ru.

Налоги: последний шанс заплатить без штрафов

1 декабря 2026 года истекает крайний срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Это касается транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также НДФЛ, если он был доначислен (например, с процентов по банковским вкладам).

Проверить начисления проще всего в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». Бумажное уведомление искать не обязательно, если электронное уже пришло. Оплатить можно по QR-коду или через банковское приложение.

Отметим, отсутствие бумажного письма не освобождает от обязанности платить. Если в личном кабинете начислений нет, а сумма налога превышает 300 рублей, необходимо обратиться в налоговую или МФЦ. Если же сумма менее 300 рублей, ее перенесут на следующий год, и пени начисляться не будут. Однако при сумме свыше 300 рублей просрочка даже на один день (со 2 декабря) повлечет за собой пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.

Технологический сбор: кто и сколько заплатит

С 1 декабря вступает в силу закон о технологическом сборе на отдельные виды электроники. Ээтот сбор платят не конечные покупатели в магазинах, а производители и импортеры техники.

На старте под действие закона попадают пять категорий товаров. Размер платежа зависит от наличия данных о товаре в системе «Честный знак»:

Ноутбуки: 500 рублей (или 992 рубля без маркировки);

500 рублей (или 992 рубля без маркировки); Смартфоны: 250 рублей (или 496 рублей);

250 рублей (или 496 рублей); Радиотелефоны с беспроводной трубкой: 100 рублей (или 198 рублей);

100 рублей (или 198 рублей); Аппараты сотовой связи: 50 рублей (или 100 рублей);

50 рублей (или 100 рублей); Прочие телефонные аппараты: 25 рублей (или 49 рублей).

Хотя суммы кажутся небольшими, а максимальный потолок сбора ограничен 5 тысячами рублей за единицу, эксперты предупреждают: эти расходы с высокой долей вероятности будут заложены в розничную цену устройств. В будущем перечень товаров планируется расширить за счет процессоров, плат и сенсоров.

Для покупателей главное следствие — вероятное подорожание техники. Насколько заметным оно станет, зависит от того, как переложат сбор на цены продавцы.

Строго говоря, «новым налогом» это не является. Технологический сбор — неналоговый платеж в федеральный бюджет, его направят на развитие отечественной радиоэлектронной отрасли.

Пенсии: кому удвоят фиксированную выплату

В декабре прибавку получат не все пожилые люди, а только те, кому исполнилось 80 лет в ноябре 2026 года. Для этой категории граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается.

В 2026 году базовая сумма составляет 9 584,69 рубля, а после перерасчета она вырастет до 19 169,38 рубля в месяц. Подавать заявление в Социальный фонд России не нужно, все делается автоматически. Исключение составляют те, кто уже получает такую надбавку по причине инвалидности I группы: две одинаковые льготы одновременно не суммируются.

Льготные автокредиты: программа перезапускается

После исчерпания лимитов 2026 года, с 1 декабря возобновляется программа льготного автокредитования за счет средств, выделенных на 2027 год. Условия стали более адресными:

Скидка 20% (на Дальнем Востоке 25%) на автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей для медиков, педагогов, участников СВО, военных пенсионеров и инвалидов.

(на Дальнем Востоке 25%) на автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей для медиков, педагогов, участников СВО, военных пенсионеров и инвалидов. «Семейный автомобиль»: скидка 10% для семей с двумя и более детьми (на Дальнем Востоке 25% уже при одном ребенке).

скидка 10% для семей с двумя и более детьми (на Дальнем Востоке 25% уже при одном ребенке). Многодетные семьи: 20% на семиместный российский автомобиль до 2,3 млн рублей, или 20% на микроавтобус до 4,5 млн рублей для семей с пятью и более детьми.

20% на семиместный российский автомобиль до 2,3 млн рублей, или 20% на микроавтобус до 4,5 млн рублей для семей с пятью и более детьми. Электромобили и гибриды: скидка 10% для всех покупателей, а при высокой локализации производства — до 35%.

скидка 10% для всех покупателей, а при высокой локализации производства — до 35%. Для раненых участников СВО сохраняется максимальная скидка 40% на автомобили с ручным управлением.

Скидка предоставляется не наличными, а в виде уменьшения первоначального взноса. Требования к локализации российских авто с ДВС также ужесточили: теперь необходимо набрать не менее 3000 баллов, а выпускаться авто должны в России в рамках специнвестконтракта.

Зимние шины: правило 4 миллиметров

С 1 декабря официально начинается зимний период эксплуатации транспортных средств. Для легковых автомобилей (категория M1) и легких грузовиков до 3,5 тонн (категория N1) обязательна установка зимних шин (шипованных или фрикционных «липучек»).

Главное, о чем часто забывают водители: минимальная остаточная глубина протектора зимней шины должна составлять 4 мм. Если протектор стерся сильнее, автомобиль считается неисправным. Хотя отдельного штрафа «за летнюю резину» в КоАП нет, управление машиной с такой неисправностью в зимние месяцы карается предупреждением или штрафом в 500 рублей (со скидкой 50% при быстрой оплате).

Чего НЕ будет с 1 декабря

Чтобы избежать паники и дезинформации, важно четко обозначить, какие изменения откладываются на более поздний срок: