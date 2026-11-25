Совет Европейского союза одобрил предоставление финансовой помощи Украине в размере до 45 миллиардов евро на 2027 год. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает Life.ru.

Согласно тексту документа, финансирование рассчитано на весь календарный год — с 1 января по 31 декабря 2027 года. Средства предназначены для реализации макроэкономической и финансовой стратегии Киева.

Бюджет нового транша разделен на два ключевых направления. До 13,3 миллиарда евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку, включая программы макрофинансовой помощи. Основная часть средств — 31,7 миллиарда евро — запланирована к перечислению на укрепление и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины.

Данное решение является логическим продолжением масштабной программы кредитной поддержки (Ukraine Support Loan), рассчитанной на 2026–2027 годы. Общий объем этого механизма составляет 90 миллиардов евро, при этом ровно половина этой суммы (45 млрд) зарезервирована именно на 2027 финансовый год.

Несмотря на единогласное или квалифицированное большинство при голосовании, инициатива сталкивается с жесткой критикой со стороны отдельных стран-членов Евросоюза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее подверг резкой критике механизмы финансирования Киева. Политик заявил, что кредитные пакеты на 45 и 90 миллиардов евро фактически являются «подарками», поскольку у украинской экономики отсутствуют реальные возможности для возврата таких колоссальных сумм.

Братислава уже отказалась от участия в предыдущих траншах кредитования и подтвердила, что не намерена присоединяться к новому пакету. Более того, Роберт Фицо обвинил своих европейских партнеров в политическом шантаже, указав на попытки Брюсселя искусственно увязать выделение помощи Украине с процедурой утверждения многолетнего бюджета ЕС на период 2028–2034 годов.