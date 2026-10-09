Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

В Рязанской области в третьем квартале 2026 года самые высокие средние выплаты за смену предлагали за приготовление напитков. По данным аналитиков «Авито Подработки», исполнителям готовы были платить в среднем 6 901 рубль за выход. В пятёрку самых высокооплачиваемых заданий вошли приготовление пищи, пешая доставка заказов, мойка посуды и сборка мебели.

На втором месте оказалось приготовление пищи со средней оплатой 5 195 рублей за смену. Пешая доставка заказов заняла третью строчку с показателем 5 030 рублей. За мойку посуды и инвентаря предлагали в среднем 4 959 рублей, а за сборку и разборку мебели, 4 644 рубля.

Размер вознаграждения зависит от объёма задач, продолжительности смены и условий работы. По данным платформы, высокие выплаты часто связаны с интенсивной нагрузкой и необходимостью быстро выполнять большой объём операций.

Сколько платят за подработку в торговле и общепите

Аналитики отдельно изучили предложения в розничной торговле и общественном питании. Здесь лидером по среднему вознаграждению стало приготовление пищи: за смену предлагали 5 532 рубля.

За обслуживание покупателей исполнители могли рассчитывать в среднем на 4 984 рубля. Мойка посуды и инвентаря приносила 4 916 рублей за выход, уборка помещений, 4 875 рублей.

За помощь в прикассовой зоне и погрузку с разгрузкой товара предлагали по 4 611 рублей за смену. Сборка заказов оценивалась в среднем в 4 364 рубля, выкладка и упаковка товаров, в 4 200 рублей. За помощь в торговом зале предлагали 4 029 рублей.

Директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков связывает популярность временной занятости с возможностью бизнеса гибко привлекать работников в периоды высокой нагрузки.

«Для исполнителей такой формат дает возможность самостоятельно регулировать объем занятости и использовать подработку как дополнительный источник дохода», отметил Панюков.

Указанные суммы отражают средние предложения заказчиков на платформе за третий квартал 2026 года. Фактический заработок может отличаться в зависимости от конкретной смены и объёма выполненной работы.