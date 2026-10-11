Перепись бобров стартовала в Окском заповеднике

В Окском биосферном заповеднике начинается ежегодный осенний учет бобров по их поселениям. Главная цель кампании — оценить численность и распределение популяции этих животных на охраняемой территории. Специалистам и добровольцам предстоит обследовать более двухсот водоемов, две реки и сеть мелиоративных канав. Об этом сообщили в официальных соцсетях заповедника.

Перепись планируется завершить к 1 декабря. К участию в переписи бобров приглашаются волонтеры, готовые к серьезным физическим нагрузкам. Условия для кандидатов жесткие: необходимо ежедневно преодолевать не менее семи километров по пересеченной местности вдоль береговых линий, фиксируя следы жизнедеятельности бобров.

Обязательные требования к экипировке — наличие высоких резиновых сапог. Также приветствуется умение пользоваться навигатором. Особый приоритет отдается добровольцам, у которых есть собственный внедорожный транспорт для передвижения по труднодоступной местности.