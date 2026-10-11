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Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

Алексей Самохин
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На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Геомагнитный шторм уровня G3 регистрируют примерно с 20:00 10 октября по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Последний раз буря сопоставимой силы наблюдалась 4 июля 2026 года. Нынешнее событие сопровождается интенсивными полярными сияниями, которые видны на географических широтах от 50 градусов и выше.

Материал по теме: Жители Рязанской области запечатлели полярное сияние в ночном небе 

Причиной геомагнитных возмущений стало прибытие к Земле облаков плазмы. Солнце выбросило их в космос во время сильного всплеска активности в начале недели.

По прогнозу специалистов, магнитное поле Земли может оставаться возмущенным еще около суток. Затем геомагнитная обстановка может начать меняться, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от солнечной активности.

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