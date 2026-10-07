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Новости России

Концерт Niletto в Брянске отменен из-за массового возврата билетов после скандала с Джиганом

Анастасия Мериакри
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Запланированное на 10 октября выступление исполнителя Niletto (настоящее имя Данил Прытков) в Брянске не состоится. Как сообщает канал Mash со ссылкой на организаторов мероприятия, шоу было отменено из-за катастрофического падения спроса и массового возврата билетов зрителями.

Изначально на концерт было реализовано около тысячи билетов стоимостью 3,5 тысячи рублей каждый. Однако после резонансных публичных заявлений артиста интерес аудитории резко угас. К 6 октября, за четыре дня до мероприятия, на руках оставалось лишь около ста билетов. Потеря 90 процентов зрителей сделала проведение выступления экономически нецелесообразным, что и привело к отмене концерта.

Поводом для недовольства публики стала активная защита, которую Niletto оказал рэперу Джигану. Артист публично вступился за друга, категорически отрицая его причастность к употреблению запрещенных веществ или алкоголя. Более того, певец охарактеризовал фигуранта громкого скандала как «самого спортивного семьянина», что вызвало волну критики в социальных сетях.

Высказывания Niletto прозвучали на фоне событий в загородном доме Джигана в Подмосковье. По информации СМИ, музыкант устроил стрельбу и удерживал своих сотрудников в заложниках на протяжении примерно 10 часов. В момент инцидента в здании находились дети, а один из охранников получил огнестрельные ранения. Конфликт удалось прекратить только благодаря вмешательству друзей артиста и сотрудников охраны поселка. Впоследствии Джиган был отправлен на принудительное лечение в Израиль.

Следующий концерт Niletto запланирован в столице и состоится через месяц.

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