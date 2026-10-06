Исмаилов о ЦПКиО в Рязани: На этой территории теперь нет места спекуляциям и фейкам

В Рязани прошло очередное заседание Общественного экологического совета региона. Участники обсудили экологические вопросы и отдельно оценили ситуацию в Центральном парке культуры и отдыха.

Заседание состоялось в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Его провел руководитель Общественного экологического совета региона, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В работе совета участвовал первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Перед обсуждением вопросов участники посетили Центральный парк культуры и отдыха. По словам Исмаилова, объект остается на контроле экологического совета как социально значимая территория.

Рашид Исмаилов сообщил, что за последние полгода совету удалось добиться большей открытости со стороны администрации и подрядчиков. По его словам, это позволило снять практически все вопросы, которые ранее возникали у жителей.

«На этой территории теперь нет места спекуляциям и фейкам», — заявил руководитель экологического совета.

Он отдельно поблагодарил сенатора РФ Сергея Аноприенко за профессиональное участие в работе совета.