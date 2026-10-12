Генерал Липовой: ВСУ начали использовать тактику волчьей стаи для атак на Россию

Генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru особенности массовых атак беспилотников, в том числе на Сочи и Владимир. По его словам, украинские военные используют тактику «волчьей стаи», рассчитывая, что часть аппаратов преодолеет противовоздушную оборону и достигнет цели.

Липовой пояснил, что противник направляет к целям большое количество дронов — иногда сотни аппаратов одновременно. Расчет строится на массовости: даже если большинство беспилотников уничтожат, отдельные устройства могут прорваться к объектам инфраструктуры.

«Большая часть воздушных целей уничтожается, и только единицы долетают непосредственно до объектов», — отметил генерал-майор.

По его словам, беспилотники сбивают и непосредственно над охраняемыми объектами. Однако даже отдельные аппараты способны нарушить работу инфраструктуры.

Липовой утверждает, что для атаки на Владимир использовали площадки в приграничных районах, которые, по его словам, остаются под контролем Киева. Он назвал Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Генерал-майор заявил, что недавно украинская сторона получила от партнеров партию дальнобойных беспилотников самолетного типа. По его оценке, Киев рассчитывает на дальнейшие поставки вооружения, несмотря на необходимость расплачиваться за полученную помощь в будущем.

«Все это киевский режим набирает в долг, за который потом придётся расплачиваться детям и внукам», — сказал Липовой.

Он добавил, что украинские власти стремятся продемонстрировать зарубежным партнерам способность продолжать боевые действия и добиваться поставок новых вооружений.

По словам генерал-майора, российские военные продолжают наносить удары по объектам на территории Украины. Он утверждает, что целями становятся военные объекты, инфраструктура двойного назначения и объекты энергетики.

«Наша работа по военным объектам противника практически не прекращается», — отметил собеседник издания.

Результаты этих действий проявляются в сообщениях о взрывах на украинской территории.

Отдельно генерал-майор высказался о поездках украинских представителей в европейские страны, США и Великобританию для получения финансовой и военной помощи.

Он связал эти обращения с проблемами украинского производства и обеспечением энергией. По мнению Липового, трудности с электроснабжением сказываются как на военной, так и на гражданской промышленности.

«Сейчас мы наблюдаем паническое настроение киевского режима, когда они мечутся по Европе, летят в Америку, летят в Англию, выпрашивая очередные транши, очередные партии вооружения, боеприпасов. Это говорит о том, что своё производство у них закончилось либо оно крайне ограничено по той причине, что у них огромные проблемы с энергообеспечением, на котором держится всё производство — как военное, так и гражданское», — отметил Липовой.