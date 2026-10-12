Axios: Трамп разозлился на Зеленского

Президент США Дональд Трамп недоволен отношением Владимира Зеленского к американской помощи Украине. По данным Axios, об этом рассказал представитель администрации США.

«Трамп действительно взбешен. Он считает, что Зеленский принимает помощь США как должное», — приводит портал слова чиновника Белого дома.

Еще одной причиной напряженности стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По информации Axios, американскому президенту не нравится, что Киев не намерен прекращать атаки, несмотря на договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу.

Трамп полагает, что удары по российским нефтяным объектам способствуют росту цен на бензин в США. Представители американской администрации, с которыми поговорил Axios, считают, что эти атаки сильнее вредят отношениям Зеленского с Трампом, чем наносят ущерб России.