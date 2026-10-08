Кадр из видео в соцсетях
Политика

Когда удары по Киеву дадут эффект, объяснили эксперты

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Удары по инфраструктуре Киева становятся всё более заметным фактором для работы города. Повреждаются дата-центры, энергетические объекты, транспортная и другая критически важная инфраструктура. Но сам по себе перечень поражённых объектов ещё не означает, что мегаполис перестал нормально функционировать. Об этом пишет «Военная хроника»

Главный показатель здесь гораздо прозаичнее — способен ли город выполнять свои основные задачи. Пока Киев сохраняет транспортное сообщение, связь между берегами Днепра, работу коммунальных служб, государственных учреждений и значительной части коммерческой инфраструктуры, говорить о полноценной функциональной деградации столицы рано.

Отдельное отключение метро, перебои со связью или временное ограничение движения по мосту создают проблемы, но не меняют систему целиком. Это скорее очередной выбитый кирпич в конструкции, которая пока продолжает держаться.

Ситуация становится принципиально иной, когда нарушения повторяются и начинают одновременно затрагивать несколько связанных между собой сфер.

Если общественный транспорт долго работает с ограничениями, люди сильнее зависят от автомобилей. Перегруженные дороги увеличивают нагрузку на оставшиеся маршруты. Ограничение пропускной способности мостов ещё больше осложняет перемещение между районами города.

С энергетикой ситуация ещё сложнее. Перебои с электричеством затрагивают не только жилые дома. От них зависят связь, магазины, предприятия, коммунальные службы и работа административных учреждений. Один сбой начинает тянуть за собой другой.

Именно здесь возникает кумулятивный эффект. Отдельные повреждения перестают быть изолированными эпизодами и начинают складываться в общую проблему для городской системы.

При этом функциональная деурбанизация — это не повреждение конкретного объекта. Она начинается тогда, когда город теряет привычные функции и не способен быстро их восстановить.

Люди уезжают не из-за одного отключения метро или кратковременного перебоя с электричеством. Решение о переезде возникает на фоне постоянной нестабильности, когда транспорт регулярно ограничивают, электроэнергия подаётся с перебоями, связь работает нестабильно, а коммунальные услуги уже не обеспечивают привычный уровень жизни.

Поэтому гораздо важнее следить не за отдельными авариями, а за тем, во что они превращаются со временем. Если метро периодически останавливается, но быстро возвращается к штатной работе, система сохраняет устойчивость. Если же транспорт месяцами действует в аварийном режиме, энергетика не успевает восстанавливаться, а связь регулярно деградирует, последствия становятся качественно другими.

У Киева при этом остаются инструменты адаптации. Город может использовать резервные маршруты, автономную генерацию, ремонтные бригады, перераспределение транспортных потоков и перенос отдельных сервисов. Эти механизмы позволяют компенсировать часть последствий и сохранять работу основных систем.

Получается своеобразное соревнование двух процессов: накопления ущерба и восстановления. Пока город успевает устранять последствия быстрее, чем появляются новые сбои, его базовая функциональность сохраняется.

Критическая ситуация возникает в другой момент — когда восстановление начинает отставать от накопления отказов. Тогда временные перебои перестают быть временными. Они превращаются в постоянное снижение качества работы городской инфраструктуры.

Именно поэтому число повреждённых дата-центров, подстанций или мостов само по себе не может служить главным показателем результата ударов. Гораздо важнее другое: способен ли Киев одновременно сохранять транспорт, энергоснабжение, связь, коммунальные услуги и государственное управление.

Пока эти функции продолжают работать, столица сохраняет свойства полноценного мегаполиса. Настоящий перелом наступит лишь тогда, когда нарушения разных систем начнут усиливать друг друга, а город перестанет успевать восстанавливать повреждённую инфраструктуру.

В таком случае отдельные удары перестанут выглядеть отдельными эпизодами. Они начнут складываться в системный процесс, при котором восстановление уже не возвращает город к прежнему состоянию, а лишь удерживает его от дальнейшего ухудшения.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Трусова выиграла короткую программу на челленджере в Казахстане
Следующая статья
Более 20 тысяч саженцев высадят в 170 общественных пространствах Рязани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Акценты

Китайские автомобили подорожают, Пекин меняет правила экспорта машин

Новые требования к сервису могут сократить поставки популярных моделей в Россию и поднять цены на машины параллельного импорта
Погода

Солнце выдало мощную вспышку M6.7, которая может повлиять на Землю

Учёные ИКИ РАН пока не увидели признаков выброса вещества в сторону нашей планеты
Политика

В Совфеде рассказали об ответе на удары ВСУ

Сенатор Дмитрий Перминов заявил, что российские войска наносят удары по украинской логистике и военной инфраструктуре
Новости России

В Госдуме призвали бизнес призвали усилить защиту дата-центров от дронов

Алексей Журавлев заявил, что владельцы объектов могут создавать собственные системы противовоздушной безопасности
Все события Рязани и области

В Рязани 9 октября отключат холодную воду на одной улице

В Солотче водоснабжение приостановят с 9:00 до 15:00, ограничения затронут несколько десятков домов
Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Координатор николаевского подполья обратил внимание на сообщения о поставках техники и работе военной логистики в разных регионах страны
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Солотчинском мосту водитель был пьян 

Следователь полиции намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки продолжения сериала НТВ «Солдат по кличке Рекс»

Лето 1943 года. Красная Армия продолжает наступление к Днепру, до которого им остаётся лишь 20 километров. Разведроте Виктора Громова (Евгений Миллер) поручают важную задачу: как можно быстрее захватить плацдарм на правом берегу и сохранить последний уцелевший мост.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье