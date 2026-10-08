Подсчитаны потери Украины от простоя портов Одессы

Украина потеряла более $5 млрд валютной выручки из-за простоя портов Большой Одессы, сообщает ТАСС. Одесса, Черноморск и Южный с 22 июля практически не принимают коммерческие торговые суда.

В эти порты заходят только суда, связанные с Вооруженными силами Украины. Основной морской трафик переместился в дунайские порты — украинский Измаил и румынскую Констанцу. Вместе они могут обеспечить не более трети объемов экспорта, которые раньше проходили через порты Большой Одессы.

Ограничения уже сказались на поставках сельхозпродукции. В сентябре Украина смогла вывезти только 44% от объема, который планировала экспортировать за месяц.

К концу сентября полностью прекратился экспорт металлургической продукции. Сельское хозяйство и металлургия обеспечивали около 65% всего украинского экспорта и приносили стране примерно $26 млрд валютной выручки в год.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин говорил, что российские силы практически контролируют акваторию Черного моря. Он считает, что попытки доставлять грузы для ВСУ морским путем связаны с серьезным, и даже неоправданным, риском для владельцев судов.

«Это суда, которые за большие деньги пытаются прорваться, и, конечно, по ним бьют. Практически все морские пути доставки грузов ВСУ купированы, но находятся такие владельцы кораблей, которые решаются на неоправданный риск», — заявил Дандыкин.