Судно с тайным грузом НАТО поразили у берегов Украины

Российские военные поразили в северо-западной части Черного моря судно, перевозившее в порт Одессы грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины. Последствия удара для aif.ru оценил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам специалиста, российские силы практически контролируют акваторию Черного моря. Он считает, что попытки доставлять грузы для ВСУ морским путем связаны с серьезным, и даже неоправданным, риском для владельцев судов.

«Это суда, которые за большие деньги пытаются прорваться, и, конечно, по ним бьют. Практически все морские пути доставки грузов ВСУ купированы, но находятся такие владельцы кораблей, которые решаются на неоправданный риск», — заявил Дандыкин.

Эксперт предположил, что новые удары по судам могут полностью остановить попытки перевозить военные грузы по Черному морю. По его мнению, владельцы коммерческих судов будут учитывать риски после нескольких подобных инцидентов.

Отдельно Дандыкин рассказал об ударах по другим маршрутам снабжения украинской армии. Российские военные атакуют объекты в районе придунайских портов, а также мосты, включая переправы в Затоке и Маяках.

Часть грузов, как утверждает эксперт, доставляется через румынскую территорию. Речь идет о маршруте через порт Констанца с последующей перевозкой по суше. Дандыкин отметил, что российские силы наносят удары и по объектам этой логистической цепочки.