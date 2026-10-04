Изображение сгенерировано AI
Политика

Судно с тайным грузом НАТО поразили у берегов Украины

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Российские военные поразили в северо-западной части Черного моря судно, перевозившее в порт Одессы грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины. Последствия удара для aif.ru оценил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам специалиста, российские силы практически контролируют акваторию Черного моря. Он считает, что попытки доставлять грузы для ВСУ морским путем связаны с серьезным, и даже неоправданным, риском для владельцев судов.

«Это суда, которые за большие деньги пытаются прорваться, и, конечно, по ним бьют. Практически все морские пути доставки грузов ВСУ купированы, но находятся такие владельцы кораблей, которые решаются на неоправданный риск», — заявил Дандыкин.

Эксперт предположил, что новые удары по судам могут полностью остановить попытки перевозить военные грузы по Черному морю. По его мнению, владельцы коммерческих судов будут учитывать риски после нескольких подобных инцидентов.

Отдельно Дандыкин рассказал об ударах по другим маршрутам снабжения украинской армии. Российские военные атакуют объекты в районе придунайских портов, а также мосты, включая переправы в Затоке и Маяках.

Часть грузов, как утверждает эксперт, доставляется через румынскую территорию. Речь идет о маршруте через порт Констанца с последующей перевозкой по суше. Дандыкин отметил, что российские силы наносят удары и по объектам этой логистической цепочки.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Эксперт назвал последствия повреждения Северного моста для Киева
Следующая статья
В Константинове прошел масштабный фестиваль поэзии в честь дня рождения Есенина

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Интересное

Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Тамара Глоба назвала важные даты октября 2026 года. Астролог рассказала, когда стоит проявить особую осторожность в поездках, отношениях и финансовых вопросах.
Темы
Общество

Суд в Рязани признал аварией повреждение машины на газовой заправке

Суд установил причину повреждения автомобиля на газовой заправке в Рязани 
Общество

Рязанский суд оставил в силе 10-летний запрет на въезд гражданину Азербайджана

Советский районный суд Рязани отказал гражданину Азербайджана в отмене 10-летнего запрета на въезд в Россию, несмотря на его брак с россиянкой.
Политика

Эксперт назвал последствия повреждения Северного моста для Киева

Удар по Северному мосту в Киеве может осложнить переброску военных грузов ВСУ. Эксперт Олег Иванников оценил последствия повреждения переправы.
Политика

Военный эксперт Анпилогов рассказал, как Россия может вывести из строя Starlink

По его мнению, потенциальная угроза ответного удара может сдерживать США от попыток вывести из строя российские аппараты «Рассвет».
Политика

Карасин заявил о возможности переговоров России, США и Украины

Сенатор призвал смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе и не ограничиваться ближайшими событиями. По его мнению, со временем возможность прямого диалога трех стран может стать более реальной.
Новости России

Народный художник России Шалва Бедоев умер в мастерской в Москве

Шалва Бедоев — советский и российский живописец, академик Российской академии художеств и профессор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.
Новости России

Труп дочери расчленённой в Москве женщины обнаружили в гараже подозреваемого

Личность женщины, чьи фрагменты тела обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, установлена. Погибшей оказалась предпринимательница Елена Церетели 1972 года рождения, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. По подозрению в убийстве задержан ее 47-летний сожитель.
Новости России

Эксперт рассказала, когда выгоднее всего покупать икру

Эксперт Наталья Горкунова рассказала, когда выгоднее покупать черную икру, на что смотреть при выборе и почему большая скидка не всегда означает выгодную покупку.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье