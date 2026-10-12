14 камер в Рязанской области фиксируют телефон за рулем и непристегнутый ремень

В Рязанской области в местах концентрации ДТП работают 14 современных комплексов фото- и видеофиксации. Новые устройства распознают несколько видов нарушений ПДД, которые прежде могли оставаться незамеченными. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Камеры фиксируют превышение установленной скорости, использование мобильного телефона во время движения и отсутствие пристегнутого ремня безопасности. Еще одна задача комплексов — выявлять водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах.

По данным ведомства, обновленное оборудование должно помочь снизить аварийность и предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Особое внимание уделяют участкам, где ДТП происходят чаще.

В Минтрансе напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. От этого зависят безопасность участников движения и сохранение человеческих жизней.