В Рязани предложили лучше контролировать ход ремонта на Московском шоссе

Жительница Рязани предложила строже контролировать работу подрядчика, ведущего ремонт участка Московского шоссе. Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Напомним, участок дороги в район торгового дома «Барс» и путепровода расширяют. Из-за работ в городе образуются большие пробки.

«Город стоит в многочасовых пробках, — написала рязанка. — Сегодня мы стояли три часа на участке 500 м и не двигались. Два рабочих ходят по дороге, не спеша возят тачку с асфальтом. Необходимо контролировать дорожные работы и нанятых подрядчиков, всеми силами ускорить ремонт центральной дороги! Администрация города заверила, что закончат к новому году. Такими темпами они не закончат. Три месяца стоять в трехчасовой пробке тоже люди не должны».

29 сентября глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что реконструкция участка Московского шоссе в районе ТЦ «Барс» продолжается по графику. Уже завершились работы по уширению проезжей части и устройству подпорной стены, обновлены опоры контактной сети и освещения.

Строители должны вынести коммуникации и заменить светофоры, параллельно идёт ремонт тротуаров и устройство велодорожек.

«После того как основание дороги полностью отремонтируют, уложат верхний слой покрытия проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку», — написал Борис Ясинский.