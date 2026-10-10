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Транспорт и дороги

Через Рязань с задержкой идут 15 поездов после атаки БПЛА

Олеся Чугунова
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Пятнадцать поездов, следующих через Рязань, задерживаются из-за атаки беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

БПЛА повредили разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск, из-за чего движение поездов временно приостановлено.

Всего в настоящее время задерживаются 25 поездов, 15 из которых проходят через Рязань:

· №103 Адлер – Москва

· №29 Новороссийск – Москва

· №35 Адлер – Санкт-Петербург

· №37 Сириус – Нижний Новгород

· №3 Кисловодск – Москва

· №101 Адлер – Москва

· №303 Сухум – Москва

· №157 Новороссийск – Москва

· №104 Москва – Адлер

· №12 Москва – Анапа

· №152 Москва – Анапа

· №30 Москва – Новороссийск

· №102 Москва – Адлер

· №170 Москва – Минеральные Воды

· №158 Москва – Новороссийск

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