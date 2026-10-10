Через Рязань с задержкой идут 15 поездов после атаки БПЛА

Пятнадцать поездов, следующих через Рязань, задерживаются из-за атаки беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
БПЛА повредили разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск, из-за чего движение поездов временно приостановлено.
Всего в настоящее время задерживаются 25 поездов, 15 из которых проходят через Рязань:
· №103 Адлер – Москва
· №29 Новороссийск – Москва
· №35 Адлер – Санкт-Петербург
· №37 Сириус – Нижний Новгород
· №3 Кисловодск – Москва
· №101 Адлер – Москва
· №303 Сухум – Москва
· №157 Новороссийск – Москва
· №104 Москва – Адлер
· №12 Москва – Анапа
· №152 Москва – Анапа
· №30 Москва – Новороссийск
· №102 Москва – Адлер
· №170 Москва – Минеральные Воды
· №158 Москва – Новороссийск