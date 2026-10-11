Дональд Трамп, фото: www.whitehouse.gov
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, российский лидер Владимир Путин хотел бы добиться решения проблемы. Об этом американский президент сообщил журналистам в Вашингтоне в воскресенье.

Трамп прокомментировал и возможную поездку американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Он вновь выразил мнение, что российская сторона хочет заключить соглашение.

«Бывали разные ситуации, однако они хотят сделать это», — сказал глава Белого дома.

Трамп считает, что Киев упустил возможность договориться

Американский президент заявил, что Владимиру Зеленскому следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад. По мнению Трампа, в таком случае украинская сторона могла бы рассчитывать на более выгодные условия урегулирования.

«Думаю, он бы поступил мудро, если бы заключил сделку два года назад. Он оказался бы в гораздо более выгодном положении», — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что у Киева было немало возможностей договориться, однако, по его мнению, Зеленский не хочет заключать соглашение.

Глава США считает, что у России больше шансов на победу в конфликте. Объясняя свою позицию, он сослался на численное преимущество одной из сторон по количеству военнослужащих.

Трамп призвал Зеленского провести выборы

Возвращаясь к теме урегулирования, американский президент заявил, что украинскому лидеру следует организовать выборы.

«Ему следует провести выборы», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне после поездки в штат Теннесси.

Кроме того, глава Белого дома призвал Зеленского не провоцировать рост мировых цен на нефть. По словам Трампа, украинский президент не должен своими действиями способствовать удорожанию топлива.

Американский лидер ранее заявлял, что просил Зеленского воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп объяснял свою позицию стремлением избежать повышения мировых цен на дизельное топливо.

В субботу президент США высказался за то, чтобы Украину возглавил человек, способный урегулировать конфликт с Россией. По его словам, у Зеленского уже были возможности добиться такого результата, но он ими не воспользовался.

По материалам «Интерфакса».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Сочи обломки БПЛА упали на территорию аэропорта и отелей
Следующая статья
Россиянам назвали размер минимальной зарплаты в 2027 году
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Спорт

Трусова выиграла золото на международном турнире в Казахстане и обновила личные рекорды

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который прошел на льду арены «Халык» в Казахстане.
Новости России

В Иркутской области супругов нашли мертвыми на кровати в обнимку

В одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области...
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Политика

Американский офицер назвал последствия возвращения «генерала Армагеддона»

Перед генералом Сергеем Суровикиным могут стоять архиважные задачи в...
Темы
Новости России

Сенатор Карасин пообещал жесткую реакцию на атаку «Яндекса»

Атака на цифровую инфраструктуру затронула повседневную жизнь людей. Остановку дата-центра «Яндекса» во Владимире Григорий Карасин назвал поводом для жёсткой реакции.
Новости России

Инциденты с дата-центрами «Яндекса»: сбои затронули сервисы по всей России

В ночь на 11 октября после атаки получил повреждения и полностью остановился дата-центр «Яндекса» во Владимире. Компания сообщила о выходе из строя одной из зон доступности Yandex Cloud и переводе облачной платформы в аварийный режим.
Погода

«Ныряющие циклоны» могут принести первый мокрый снег в Рязань в конце октября. О чём еще рассказал синоптик

Рассказываем, когда синоптики уточнят прогноз и почему точную дату первого снега еще нельзя назвать.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Политика

Подполковник из США нашёл способ остановить страдания украинцев

На фоне заявлений Трампа подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил за прекращение американской поддержки Украины.
Общество

Россиянам назвали размер минимальной зарплаты в 2027 году

Минимальная зарплата в России в 2027 году превысит 28,9 тысячи рублей. Правительство заложило повышение МРОТ на 6,8% в проект федерального бюджета.
Новости России

В Сочи обломки БПЛА упали на территорию аэропорта и отелей

На территории аэропорта загорелось административное здание, а в частном секторе вспыхнул пожар.
Общество

Россиянам объяснили, почему ближайшие праздники не сократят зарплату

Длинные новогодние каникулы не лишат россиян части зарплаты. Даже при 15 рабочих днях в январе 2027 года сотрудники на окладе получат обычную сумму.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье