Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, российский лидер Владимир Путин хотел бы добиться решения проблемы. Об этом американский президент сообщил журналистам в Вашингтоне в воскресенье.

Трамп прокомментировал и возможную поездку американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Он вновь выразил мнение, что российская сторона хочет заключить соглашение.

«Бывали разные ситуации, однако они хотят сделать это», — сказал глава Белого дома.

Трамп считает, что Киев упустил возможность договориться

Американский президент заявил, что Владимиру Зеленскому следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад. По мнению Трампа, в таком случае украинская сторона могла бы рассчитывать на более выгодные условия урегулирования.

«Думаю, он бы поступил мудро, если бы заключил сделку два года назад. Он оказался бы в гораздо более выгодном положении», — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что у Киева было немало возможностей договориться, однако, по его мнению, Зеленский не хочет заключать соглашение.

Глава США считает, что у России больше шансов на победу в конфликте. Объясняя свою позицию, он сослался на численное преимущество одной из сторон по количеству военнослужащих.

Трамп призвал Зеленского провести выборы

Возвращаясь к теме урегулирования, американский президент заявил, что украинскому лидеру следует организовать выборы.

«Ему следует провести выборы», — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне после поездки в штат Теннесси.

Кроме того, глава Белого дома призвал Зеленского не провоцировать рост мировых цен на нефть. По словам Трампа, украинский президент не должен своими действиями способствовать удорожанию топлива.

Американский лидер ранее заявлял, что просил Зеленского воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп объяснял свою позицию стремлением избежать повышения мировых цен на дизельное топливо.

В субботу президент США высказался за то, чтобы Украину возглавил человек, способный урегулировать конфликт с Россией. По его словам, у Зеленского уже были возможности добиться такого результата, но он ими не воспользовался.

По материалам «Интерфакса».