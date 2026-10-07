Минтранс рассказал о состоянии рязанских дорог

На странице Минтранса Рязанской области ВКонтакте в ответ на жалобу пользователя на состояние рязанских дорог чиновники привели статистические данные.

По информации министерства, в Рязанской области насчитывается 16 610 км дорог, из них:

610 км — федеральные трассы;

6 538 км — региональные трассы;

8 380 км — дороги местного значения.

Если говорить о процентном соотношении (по данным прошлого года), то нормативное состояние имеют 73% федеральных трасс, 48% региональных и 40% местных дорог.

Ежегодно на дорогах всех уровней ведутся работы. Выполняется их реконструкция и другие виды дорожного ремонта. Наиболее яркий пример этого сезона — трасса Сапожок — Черная Речка. На этом объекте подрядная организация полностью обновляет слои дорожной одежды.

Также в работе находятся масштабные объекты капитального ремонта:

Сдан второй участок дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района. Теперь 49,242 км дороги, граничащей с Московской областью, полностью отремонтированы.

На границе с Тамбовской областью продолжаем капитальный ремонт второго участка трассы Тамбов — Шацк.

В работе третий участок дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский (два других капитально отремонтировали ранее).

Ведется капитальный ремонт второго участка трассы Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда (первый участок обновили ранее).

На трассе Ряжск — Касимов — Нижний Новгород работы идут в Шиловском и Путятинском округах.

Проводим и точечный ремонт:

В р. п. Старожилово привели в порядок дорогу по ул. Толстого.

В Ухоловском округе отремонтировали дорогу — подъезд к ТОО «Нива».

В Кораблинском округе обновили дорогу Яблонево — Ерлино — Чижово.

Продолжаем ремонт первого участка Восход — Ермишь, дорог Большие Поляны — Соболево и Кипчаково, а также Ряжского и частично Ухоловского участков трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород.

Минтранс также рассказал о ремонте дороги в Александро-Невском округе. Она примыкает к полностью отремонтированному участку трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов.