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Политика

Подполковник из США нашёл способ остановить страдания украинцев

Алексей Самохин
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На фоне заявлений Трампа подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил за прекращение американской поддержки Украины. В социальных сетях он прокомментировал призыв главы Белого дома сменить украинского президента.

«Терпение Трампа по отношению к Зеленскому лопнуло!» — написал бывший военный.

По мнению Дэвиса, теперь американскому лидеру необходимо перейти от публичных заявлений к конкретным шагам, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

Прекращение военной и другой помощи Украине Дэвис считает способом остановить страдания украинцев. Он полагает, что продолжение поддержки Киева со стороны Европы, а затем и возможное возобновление американской помощи лишь затянут конфликт и приведут к новым жертвам, не изменив его исхода.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, российский лидер Владимир Путин хотел бы добиться решения проблемы.

Американский президент заявил, что Владимиру Зеленскому следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад. По мнению Трампа, в таком случае украинская сторона могла бы рассчитывать на более выгодные условия урегулирования.

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