Жители Рязанской области нашли в лесу «двухэтажный» гриб

Жительница Рязани приехала на выходные к родителям в Пителино. Вместе они решили прогуляться по лесу недалеко от окружного центра и в ходе тихой охоты обнаружили необычную находку — гриб, выросший прямо на другом грибе. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Верхний гриб не паразитировал на нижнем и не вырос из его тканей. У обоих экземпляров оказалась общая подземная грибница, что и объясняет столь странную «двухэтажную» конструкцию.

После, грибники нарвали букет из колокольчиков и ромашек. Эти цветы больше характерны для летнего сезона, а не осеннего.