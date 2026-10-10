В Питомнике редких видов журавлей прошла ежегодная диспансеризация птиц

В Питомнике редких видов журавлей провели диспансеризацию поголовья. Данное мероприятие проводят каждый год на протяжении более двадцати лет. Каждую птицу взвешивают, осматривают и обрабатывают от паразитов. При необходимости берут кровь на анализ и для определения пола птенцов. Акцент делается на внешнее состояние журавля, его упитанность, состояние головы и конечностей, работу легких. Данные осмотра заносят в специально разработанный бланк, благодаря чему изменения показателей здоровья птицы можно сопоставлять и анализировать. Об этом сообщает Окский государственный природный заповедник.

Журавли — крупные и сильные птицы, каждого нужно бережно отловить и грамотно осмотреть. Эта работа трудоемка, требует высокой квалификации, и силами сотрудников Питомника, без помощников, ее было бы трудно сделать. Поэтому уже не первый год диспансеризацию помогает провести Благотворительный фонд сохранения здоровья и благополучия диких и зоопарковых животных (Фонд «Госпиталь дикой природы»), благодаря которому, помимо штатного ветеринарного врача Питомника, в работе участвовали специалисты из ветеринарных клиник Москвы, Рязани и сотрудница Санкт-Петербургского зоопарка. Профессионализм участников диспансеризации был подкреплен и техническим оснащением: при необходимости можно было сделать рентген и УЗИ, а также сделать биохимический анализ крови.

Обычно процедуру контроля здоровья в Питомнике совмещают с пересадкой птенцов из семей стерхов. Это необходимая процедура, так как выросшие птенцы должны содержаться отдельно. В этом году для выпуска в природу выращено 6 птенцов родительского воспитания. Их отсадили попарно в смежные вольеры. В течение зимы птенцов будут содержать на территории, закрытой для посещения, чтобы они не привыкали к человеку и сохранили воспитанную родителями осторожность. В начале следующего лета их планируют выпустить на территории гнездования вида в Ямало-Ненецком АО.