В Сочи обломки БПЛА упали на территорию аэропорта и отелей

В Сочи обнаружили обломки беспилотников по нескольким адресам, в том числе на территории аэропорта и отелей. В результате падения фрагментов аппаратов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На территории аэропорта загорелось одно из административных зданий. Возгорание удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Обломки беспилотников упали и в частном секторе. В одном из домов повреждена кровля, в другом произошло возгорание. Пожар также оперативно ликвидировали.

Фрагменты БПЛА обнаружили и на территориях отелей. По предварительным данным, во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.