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Новости кино и ТВ

Умер актер Ар Джей Митте из сериала «Во все тяжкие»

Алексей Самохин
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Американский актер Ар Джей Митте (RJ Mitte), известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. О его смерти сообщили представители артиста, пишет Deadline.

По их информации, Митте скончался в городе Браунсвилл в штате Техас. Причина смерти не раскрывается.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о трагической кончине любимого актера, филантропа и страстного борца за права людей с ограниченными возможностями Ар Джея Митте», — заявили представители артиста.

По некоторым данным, причиной смерти артиста могло стать самоубийство. 

Митте сыграл Уолтера Уайта-младшего, сына главного героя в исполнении Брайана Крэнстона. Сериал выходил с 2008 по 2013 год и получил широкое признание, завоевав в общей сложности 16 премий «Эмми» при 58 номинациях.

У актера, как и у его персонажа, был церебральный паралич. Благодаря известности после выхода сериала Митте стал активно выступать в защиту прав людей с ограниченными возможностями и заниматься благотворительностью.

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