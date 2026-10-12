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Политика

Киев предупредили об угрозе катастрофы за 3 дня из-за канализации

Алексей Самохин
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Киев может столкнуться с эпидемиологической катастрофой уже через трое суток после остановки канализации. Об этом предупредили в коммунальном предприятии «Киевводоканал», сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Причиной перебоев в работе коммунальной инфраструктуры могут стать продолжительные отключения электричества. В таком случае украинская столица рискует остаться без водоснабжения.

При этом отсутствие воды в кранах не обязательно означает немедленную остановку канализации. Система водоотведения способна продолжать работу даже при перебоях с подачей воды. Однако если прекратит функционировать и канализация, последствия могут стать критическими. По предупреждению коммунального предприятия, уже через три дня возникнет угроза эпидемиологической катастрофы.

Сильнее всего от остановки водоотведения могут пострадать жители нижних этажей многоквартирных домов. На верхних этажах другая проблема: вода может исчезнуть раньше из-за падения давления в системе водоснабжения.

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