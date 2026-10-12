Изображение от jcomp на Freepik
Новости России

Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Защиту дата-центров «Яндекса» обсуждают сразу два ведомства. Об этом в Госдуме заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, компания столкнулась с беспрецедентной атакой, и Минцифры вместе с Минобороны решают, как прикрыть эти объекты. Параллельно министр отметил: при таком объёме атаки сервисы продолжают работать. Значит, с резервированием у «Яндекса» всё в порядке.

Что произошло во Владимире

В ночь на 11 октября, беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру во Владимире. Среди повреждённых объектов оказался дата-центр «Яндекса», и он полностью остановился. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы.

Компания подтвердила: зона доступности Yandex Cloud ru-central1-a, которая физически находится во Владимире, вышла из строя. Раньше недоступной стала и ru-central1-b. В итоге облачная платформа перешла в аварийный режим. Клиентам рекомендовали задействовать планы аварийного восстановления, ведь оставшаяся конфигурация ресурсов неустойчива. Возможны и перебои в работе техподдержки.

Сроки восстановления пока не названы. Масштаб повреждений ещё оценивают.

Владимир стал третьей точкой. Всё началось 8 октября в Сасове Рязанской области: после пожара на объекте «Яндекса» дата-центр полностью остановился. На следующий день, 9 октября, в Калуге несколько модулей местного дата-центра выбыли из строя, а часть сервисов компании заработала с перебоями.

После владимирского инцидента пользователи сообщили о сбоях в «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыке», «Телемосте», «Доме с Алисой» и «Яндекс Доме». Не работала и «Яндекс Метрика». По данным в Сети, пострадали более 80 сервисов Yandex Cloud: вычислительные и сетевые ресурсы, базы данных, хранилища, инструменты искусственного интеллекта и средства для разработчиков. Отдельно упоминали нарушения в YandexGPT API.

Облаком «Яндекса» пользуются и другие компании. Жалобы поступали на «Додо Пиццу», «Вкусно — и точка», Burger King, «Магнит», «Дикси», Rostic’s, Lamoda и аэропорт Пулково. Но тут важна оговорка. Доступность сервисов меняется в течение дня. Без подтверждения самих компаний нельзя сказать, что все они до сих пор испытывают перебои. И не каждый сбой обязательно вызван именно владимирским инцидентом.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Россиянам подсказали, каким святым молиться перед работой
Следующая статья
15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Происшествия

В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно.
Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Спорт

Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию

226,01 балла: столько Трусова набрала за два проката в Алма-Ате. Но самое тёплое в её победе не цифры, а слова, которые она написала после турнира.
Общество

Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани

Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на ситуацию с зелёными насаждениями в центре города.
Новости России

15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани

Он насмерть сбил женщину на улице Карагандинской в Казани, бросил машину и ушёл, а вернулся только вместе с родителями.
Общество

Россиянам подсказали, каким святым молиться перед работой

Утро понедельника можно начать с одной короткой фразы. Лишних слов не нужно: по словам Михаила Иванова, важнее всего искренность, а не формулировки.
Новости России

Тело Кашпировского везут на Украину сложным маршрутом

Последний путь Анатолия Кашпировского оказался длиннее, чем можно представить. Из Москвы гроб отправили в Стамбул, оттуда он поедет в Варшаву, потом в Киев и только затем в Винницу.
Общество

Зарплаты рязанцев оценили по покупательной способности: 60-е место из 100

Хотите понять, сколько на самом деле стоит ваша зарплата? Оказывается, важна не цифра в расчётке, а то, что на неё можно купить.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье