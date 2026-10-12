Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД

Защиту дата-центров «Яндекса» обсуждают сразу два ведомства. Об этом в Госдуме заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, компания столкнулась с беспрецедентной атакой, и Минцифры вместе с Минобороны решают, как прикрыть эти объекты. Параллельно министр отметил: при таком объёме атаки сервисы продолжают работать. Значит, с резервированием у «Яндекса» всё в порядке.

Что произошло во Владимире

В ночь на 11 октября, беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру во Владимире. Среди повреждённых объектов оказался дата-центр «Яндекса», и он полностью остановился. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы.

Компания подтвердила: зона доступности Yandex Cloud ru-central1-a, которая физически находится во Владимире, вышла из строя. Раньше недоступной стала и ru-central1-b. В итоге облачная платформа перешла в аварийный режим. Клиентам рекомендовали задействовать планы аварийного восстановления, ведь оставшаяся конфигурация ресурсов неустойчива. Возможны и перебои в работе техподдержки.

Сроки восстановления пока не названы. Масштаб повреждений ещё оценивают.

Владимир стал третьей точкой. Всё началось 8 октября в Сасове Рязанской области: после пожара на объекте «Яндекса» дата-центр полностью остановился. На следующий день, 9 октября, в Калуге несколько модулей местного дата-центра выбыли из строя, а часть сервисов компании заработала с перебоями.

После владимирского инцидента пользователи сообщили о сбоях в «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыке», «Телемосте», «Доме с Алисой» и «Яндекс Доме». Не работала и «Яндекс Метрика». По данным в Сети, пострадали более 80 сервисов Yandex Cloud: вычислительные и сетевые ресурсы, базы данных, хранилища, инструменты искусственного интеллекта и средства для разработчиков. Отдельно упоминали нарушения в YandexGPT API.

Облаком «Яндекса» пользуются и другие компании. Жалобы поступали на «Додо Пиццу», «Вкусно — и точка», Burger King, «Магнит», «Дикси», Rostic’s, Lamoda и аэропорт Пулково. Но тут важна оговорка. Доступность сервисов меняется в течение дня. Без подтверждения самих компаний нельзя сказать, что все они до сих пор испытывают перебои. И не каждый сбой обязательно вызван именно владимирским инцидентом.