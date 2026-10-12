Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани

Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на ситуацию с зелёными насаждениями в центре города.

«На ул Горького со стороны пл. Ленина спилили больше 40 деревьев и ничего не посадили. Писали обращения — только отписки. Посадим потом. Каждый раз переносят», — написал Юрий.

«А этим летом на Первомайке, 72 спилили сразу 5 каштанов уже больших. Если они болели, надо было лечить, а не убирать. А тепер одни пни», — сообщила Марина.

Оба случая прокомментировали представители администрации Рязани.

«Вдоль проспекта спилили сухие липы и каштаны, заражённые минирующей молью, — говорится в сообщении. — Препаратов для лечения деревьев от этой болезни в городской черте, к сожалению, нет. Этот адрес мы внесли в план обновления зелёных насаждений… Всего по ул. Горького было высажено 67 саженцев деревьев. Высадку деревьев продолжим весной следующего года».