В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

В Сасовском округе произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно. 50-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-2115, допустила съезд в кювет, после чего транспортное средство загорелось.

От полученных травм женщина умерла на месте аварии. Пассажир госпитализирован.

Сотрудники полиции работают на месте трагедии, устанавливая все обстоятельства произошедшего.