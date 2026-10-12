Происшествия

В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

Алексей Самохин
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В Сасовском округе произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области. 

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно. 50-летняя местная жительница,  управляя автомобилем ВАЗ-2115, допустила съезд в кювет, после чего транспортное средство загорелось.

От полученных травм женщина умерла на месте аварии. Пассажир госпитализирован. 

Сотрудники полиции работают на месте трагедии, устанавливая все обстоятельства произошедшего. 

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