Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Водитель Hyundai Solaris сбил пешехода на улице Зубковой в Рязани

Анастасия Мериакри
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В четверг, 8 октября, на одной из улиц Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. В результате столкновения пострадавший был госпитализирован.

Инцидент произошел около 07:50 вблизи дома № 26 А по улице Зубковой. По предварительным данным Госавтоинспекции, 22-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 40-летнего мужчину. Ключевым фактором ДТП стало то, что пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате удара 40-летний рязанец получил травмы различной степени тяжести и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все детали и точные причины произошедшего.

Госавтоинспекция также обнародовала статистику нарушений и аварийности в регионе за последние 24 часа. На дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых травмы получили шесть человек. Кроме того, зафиксировано 27 аварий, в которых автовладельцам был причинен только материальный ущерб.

Патрульные службы выявили 264 нарушения Правил дорожного движения. Особое внимание правоохранители уделили борьбе с нетрезвыми водителями: за сутки зафиксировано два факта управления транспортом в состоянии опьянения и два случая отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Также выявлен один водитель, севший за руль пьяным повторно. В поле зрения инспекторов попали 12 нарушений со стороны водителей грузового транспорта и 52 факта управления автомобилями с незаконной тонировкой стекол.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области

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