Россиянам подсказали, каким святым молиться перед работой

Чтобы рабочая неделя сложилась удачно, стоит обратиться к Господу Иисусу Христу и святителю Иоанну Златоусту. Об этом «Абзацу» рассказал глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. А в зависимости от рода занятий, добавил он, молитвы можно адресовать и другим святым, например Николаю Чудотворцу или Луке Крымскому.

Начало недели, пояснил собеседник, задаёт тон всем последующим дням. Поэтому верующие так часто просят у святых поддержки. Главное, чтобы молитва была искренней, без формальностей. Бог, подчеркнул Иванов, слышит не слова, а сердце. Лучше всего произнести её утром, перед выходом из дома.

Короткое обращение может звучать так: «Господи, благослови предстоящую седмицу, даруй мне силы, мудрости и терпения в трудах моих, сохрани меня и моих близких от всякого зла». По дороге на работу хорошо читать Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Она помогает сохранять мир в душе. А перед каждым новым делом достаточно сказать: «Господи, помоги» или «Слава Богу за все».

Есть и обращения к покровителям профессий. Офисным сотрудникам и тем, кто работает с документами, Иванов посоветовал молиться святителю Иоанну Златоусту. Людям физического труда подойдёт преподобный Сергий Радонежский: этот святой сам усердно трудился и учил тому же своих последователей.

Остальных покровителей Иванов перечислил так. Водителям, путешественникам и всем, кто в дороге, — святитель Николай Чудотворец. Врачам и тем, кто лечит людей, — святитель Лука Крымский. Учителям — святитель Тихон Задонский. Тем, кто затевает новое дело, — святой мученик Трифон.

Наконец, можно обратиться к святому, чьё имя вы носите. По словам Иванова, это самая простая и самая близкая молитва, ведь такой святой всегда рядом.