Фото с сайта freepik.com
Общество

Россиянам подсказали, каким святым молиться перед работой

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Чтобы рабочая неделя сложилась удачно, стоит обратиться к Господу Иисусу Христу и святителю Иоанну Златоусту. Об этом «Абзацу» рассказал глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. А в зависимости от рода занятий, добавил он, молитвы можно адресовать и другим святым, например Николаю Чудотворцу или Луке Крымскому.

Начало недели, пояснил собеседник, задаёт тон всем последующим дням. Поэтому верующие так часто просят у святых поддержки. Главное, чтобы молитва была искренней, без формальностей. Бог, подчеркнул Иванов, слышит не слова, а сердце. Лучше всего произнести её утром, перед выходом из дома.

Короткое обращение может звучать так: «Господи, благослови предстоящую седмицу, даруй мне силы, мудрости и терпения в трудах моих, сохрани меня и моих близких от всякого зла». По дороге на работу хорошо читать Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Она помогает сохранять мир в душе. А перед каждым новым делом достаточно сказать: «Господи, помоги» или «Слава Богу за все».

Есть и обращения к покровителям профессий. Офисным сотрудникам и тем, кто работает с документами, Иванов посоветовал молиться святителю Иоанну Златоусту. Людям физического труда подойдёт преподобный Сергий Радонежский: этот святой сам усердно трудился и учил тому же своих последователей.

Остальных покровителей Иванов перечислил так. Водителям, путешественникам и всем, кто в дороге, — святитель Николай Чудотворец. Врачам и тем, кто лечит людей, — святитель Лука Крымский. Учителям — святитель Тихон Задонский. Тем, кто затевает новое дело, — святой мученик Трифон.

Наконец, можно обратиться к святому, чьё имя вы носите. По словам Иванова, это самая простая и самая близкая молитва, ведь такой святой всегда рядом.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Мошенники атакуют организации письмами для кражи данных сотрудников и гостайны
Следующая статья
Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Акценты

Почему незнакомых людей не стоит называть «женщиной» и «мужчиной»

Одно привычное слово способно поставить собеседника в неловкое положение. Обращения «девушка», «женщина» или «бабушка» подходят не для каждой ситуации.
Общество

Топ-5 подработок в Рязанской области с высокой оплатой за смену 

Приготовление напитков, доставка и сборка мебели вошли в рейтинг высокооплачиваемых подработок в Рязанской области. Сравниваем выплаты за смену. 
Темы
Новости кино и ТВ

Дробыш раскрыл секрет музыкальных хитов

Даже опытный композитор не знает, какая песня станет хитом. Виктор Дробыш признался, что судьба композиции зависит не только от музыки и слов, но и от исполнителя.
Общество

Депутат предложила ввести льготный режим платежей при сбоях

Не каждый просроченный платеж возникает по вине клиента. Марина Ким указала на ситуации, когда люди и компании не могут выполнить обязательства из-за сбоев цифровых ресурсов.
Происшествия

В Рязанской области женщина погибла в горящей машине 

По предварительным данным, авария случилась в понедельник, 12 октября, в 11 часов на 5-м километре автодороги Саблино — Сотницыно.
Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Спорт

Трусова поблагодарила близких после победы и раскрыла интересную традицию

226,01 балла: столько Трусова набрала за два проката в Алма-Ате. Но самое тёплое в её победе не цифры, а слова, которые она написала после турнира.
Общество

Мэрия Рязани прокомментировала снос деревьев в центре Рязани

Жители Рязани в канале губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на ситуацию с зелёными насаждениями в центре города.
Новости России

15-летний школьник сам купил ВАЗ-2114, сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину в Казани

Он насмерть сбил женщину на улице Карагандинской в Казани, бросил машину и ушёл, а вернулся только вместе с родителями.
Новости России

Максут Шадаев высказался об атаках на Яндекс и о том, как будут прикрывать ЦОД

Три дата-центра «Яндекса» пострадали за четыре дня. Министр Максут Шадаев назвал происходящее беспрецедентной атакой, а Минцифры вместе с Минобороны уже обсуждают, как прикрыть эти объекты.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье