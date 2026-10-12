Дробыш раскрыл секрет музыкальных хитов

Композитор и продюсер Виктор Дробыш считает, что универсального рецепта музыкального хита не существует. В интервью ТАСС он объяснил, почему даже автор популярной песни не всегда может предсказать ее успех.

По словам Дробыша, хорошая композиция сама по себе еще не гарантирует популярности. Важно, кто ее исполнит и в какой момент она прозвучит. Иногда для успеха должны совпасть сразу несколько обстоятельств.

«К счастью, формулы нет. Была бы, ее бы купили и штамповали», — отметил продюсер.

Он добавил, что при написании песни не обязательно возникает ощущение будущего хита. Дробыш благодарен артистам, которые смогли ярко исполнить его произведения и сделать их популярными.

В качестве примера композитор назвал песни «Часики», «Я тебе не верю» и «Она не твоя». По его мнению, если бы эти композиции исполнили не Валерия, Григорий Лепс и Стас Пьеха соответственно, слушатели могли бы их так и не узнать.

Как появилась песня «Одиночество»

Дробыш вспомнил случай, когда написал песню всего за три минуты. Он показал композицию одной артистке, но ее исполнение не произвело на него впечатления. Продюсер решил, что песня получилась неудачной, и собирался забыть о ней.

Ситуация изменилась, когда композицию услышала певица Слава. Дробыш сел за рояль и сыграл ей мелодию. Исполнительница начала напевать песню, и композитор неожиданно для себя услышал в ней совсем другое звучание.

«Ой, так круто, надо идти на студию», — вспоминал он свою реакцию.

Так появилась песня «Одиночество». По признанию Дробыша, если бы Слава тогда не пришла, он мог бы отказаться от композиции еще до записи.

Эта история подтверждает его мысль: успех песни зависит не только от автора. Исполнитель способен раскрыть материал совершенно иначе, а заранее определить будущую популярность композиции практически невозможно.