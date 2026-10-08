Иосиф Пригожин назвал идиотами критиков шоу Zivert

Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал идиотами тех, кто раскритиковал шоу Zivert на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Продюсер призвал певицу не обращать внимания на хейтеров и заявил, что россиянам стоит гордиться отечественными артистами.

3 октября Zivert выступила перед 60 тысячами зрителей. В шоу стоимостью 174 млн рублей вошли фэшн-показ и трибьют Майклу Джексону. Певица исполнила «Thriller» и повторила знаменитую «лунную походку» американского исполнителя.

После концерта в соцсетях появились критические комментарии. Пользователи обвинили Zivert в копировании Джексона. Певица назвала недовольных «глупыми, недалекими, очень узко мыслящими, озлобленными людьми».

Пригожин не согласился с критиками. Он заявил, что многие из них даже не присутствовали на концерте.

«Не стоит переживать о том, что говорят малодушные и завистливые хейтеры. Есть люди, а есть людишки, которые не могут радоваться чужому успеху. Меня поражает, что мы кланяемся иностранным артистам, но не можем гордиться своими. Научитесь восхищаться собственными героями, которые трудятся и что-то делают!» — сказал продюсер.

По его словам, Zivert полностью отдается профессии и не должна ориентироваться на реакцию критиков. Пригожин назвал ее шоу «лучшим шоу за всю историю современной музыки» и подчеркнул, что постановка потребовала серьезных затрат и работы большой команды.

Продюсер считает резкую реакцию певицы естественной. «Артисты, творческие люди — они эмоциональные, живые люди, они тоже могут плакать, переживать», — отметил он.

Пригожин добавил, что знает Zivert и ее продюсера с начала их карьеры. По его словам, он не замечал за ними звездной болезни и желания демонстрировать свой статус.