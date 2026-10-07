Православный активист призвал запретить на ТВ реалити‑шоу вроде «Ждули»

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал полностью запретить на российском ТВ реалити‑шоу вроде «Ждули». В беседе с «Абзацем» он заявил, что такие проекты пропагандируют тюремную субкультуру, романтизируют преступный мир и подрывают традиционные семейные ценности.

Иванов готов направить официальные обращения с требованием рассмотреть вопрос о закрытии подобных программ. По его мнению, контент такого рода — не просто развлечение, а инструмент насаждения деструктивных установок.

Особую тревогу у общественного деятеля вызывает присутствие в сюжетах детей. Он подчёркивает, что телевидение серьёзно влияет на формирование общественных взглядов, и допускать нормализацию криминала в медиапространстве нельзя.

«В этих историях фигурируют дети. Они растут в атмосфере, где криминал воспринимается как норма, а отсидевший срок человек — как герой. Мы не можем позволить, чтобы криминальная субкультура становилась частью нашей жизни», — отметил Иванов.

Ранее Иванов рассуждал на тему татуировок в православной среде. По его словам, в церкви нет канонического запрета на рисунки на теле: наличие татуировки не мешает человеку посещать храм и участвовать в таинствах. При этом он считает, что православным, сделавшим тату бездумно, стоит покаяться на исповеди — но сам факт наличия рисунка грехом не считается.