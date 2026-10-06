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Общество

Общественник рассказал, что делать православным россиянам с татуировками

Алексей Самохин
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Православным россиянам с татуировками стоит покаяться на исповеди за бездумное отношение к своему телу, заявил NEWS.ru председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. При этом сам факт нанесения рисунка на тело, по его словам, не считается грехом и не препятствует посещению храма или участию в таинствах.

Как пояснил Иванов, в православной церкви нет канонического запрета на татуировки. Поэтому человеку с рисунком на теле не откажут в возможности прийти в храм или участвовать в церковных таинствах.

При этом верующему, который пересмотрел свое отношение к татуировкам, советуют задуматься о смысле изображения. Если рисунок имеет кощунственный, сатанинский или языческий характер, от него рекомендуют по возможности избавиться.

Обычную татуировку, сделанную в молодости без особого смысла, можно не удалять. Главное, по словам общественника, не повторять подобный опыт.

Иванов считает, что человек может принести на исповеди покаяние за бездумное отношение к собственному телу. Речь идет не о нарушении канонического запрета, а о пересмотре своего поведения после обращения к вере.

«Тело — это дар Божий, сосуд для благодати, храм», — заявил он.

По мнению общественника, проблема возникает, когда татуировку делают ради красоты, тщеславия, следования моде или желания выделиться. Такой мотив он связывает с гордыней.

Иванов призвал верующих помнить о своем теле как о Божьем даре и не воспринимать его исключительно как средство для самовыражения.

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