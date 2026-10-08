Армен Бежанян, фото с личной страницы ВК
Новости кино и ТВ

Актера «Реальных пацанов» Бежаняна обязали выплатить 140 миллионов рублей за вред недрам

Анастасия Мериакри
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Пермский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении актера Армена Бежаняна, прославившегося ролью Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны». Речь идет о деле о нарушении правил охраны и использования недр, по которому артист обязан компенсировать бюджету города Осы крупную сумму.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, апелляция рассматривалась в четверг. Краевой суд полностью согласился с выводами Осинского районного суда, вынесенными еще в августе. Тогда Бежаняну назначили 400 часов обязательных работ, однако от реального отбывания наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При этом гражданский иск прокурора Осинского района был удовлетворен в полном объеме. Суд обязал фигуранта выплатить в бюджет Осинского городского округа 139,7 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, причиненного незаконной добычей полезных ископаемых. Представители как защиты, так и обвинения ранее обжаловали это решение, но итоговая резолюция осталась прежней: часть приговора о возмещении ущерба в силе.

Сам Армен Бежанян категорически не согласен с такой оценкой своих действий. В своем аккаунте ВКонтакте он объяснил ситуацию. По словам артиста, претензии связаны с порядком проведения работ на берегу при добыче песка и гальки со дна водоема.

Бежанян утверждает, что действовал строго в рамках утвержденного проекта, не допустил разрушения рельефа местности и провел работы максимально аккуратно, с обязательным последующим вывозом всего добытого материала. Тем не менее, суд квалифицировал эти действия как нанесение ущерба государственным недрам.

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