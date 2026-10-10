Владимир Баранов, фото: vk.ru/teatrnasobornoy
Новости кино и ТВ

Умер актёр Владимир Баранов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 10 октября, скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Владимир Баранов. О смерти артиста сообщили в Рязанском театре юного зрителя, где он служил с 2013 года. Причину смерти не назвали.

Коллектив Рязанского ТЮЗа назвал Владимира Николаевича светлым, добрым человеком и артистом редкого таланта и обаяния. За годы работы в театре он исполнил 29 ролей, а его общая фильмография насчитывает 88 работ.

«Каждая его роль и в театре, и в кино ярка, наполнена глубинным смыслом вне зависимости от масштаба, незабываема», — говорится в сообщении театра.

Какие роли Владимир Баранов сыграл в Рязанском ТЮЗе

Владимир Баранов присоединился к труппе театра в 2013 году. За это время он сыграл героев классических произведений русской и зарубежной литературы.

Среди его работ — Вернер в «Княжне Мери» по произведению Михаила Лермонтова, брат Лоренцо в «Ромео и Джульетте» Уильяма Шекспира, Иволгин в «Идиоте» Фёдора Достоевского и городничий в гоголевском «Ревизоре».

Зрители могли увидеть артиста в роли Мельника в спектакле «Анна Снегина», Короля и Лиса в «Маленьком принце», Эгля в «Алых парусах», а также в постановках «№ 13», «Господа Головлёвы. Маменька» и «Пугачёв».

В театре отметили, что персонажи в исполнении Баранова не оставляли зрителей равнодушными. Его герои заставляли публику смеяться и плакать, затрагивали самые сокровенные чувства.

От Ярославля до петербургских театров

Владимир Баранов окончил Ярославское театральное училище. С 1976 по 1979 год он работал в Ярославском театре драмы, а затем получил приглашение от режиссёра Зиновия Корогодского в Ленинградский театр юного зрителя. Там молодого артиста зачислили сразу на третий курс студии.

С 1979 по 1996 год Баранов играл в Ленинградском ТЮЗе имени А. А. Брянцева. Затем три года служил в Молодёжном театре на Фонтанке, а с 1999 года работал в экспериментальном театре под руководством А. А. Праудина.

За время работы в этих коллективах актёр исполнил более 70 театральных ролей.

Фильмы и мультфильмы с участием Владимира Баранова

Баранов снимался в кино и телевизионных проектах с начала 1980-х годов. Среди его работ — фильмы «Разбег», где он сыграл Сергея Королёва, «Прорыв», «Торпедоносцы», «Восемь дней надежды» и «Гений».

Зрители могли видеть артиста в популярных российских сериалах, в том числе «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны» и «Чужой район». В нескольких сезонах «Улиц разбитых фонарей» он исполнял роль участкового Павла Точилина.

Отдельное место в творческой биографии актёра занимала работа над озвучиванием зарубежных мультфильмов. Владимир Баранов подарил голос Винни-Пуху в мультфильмах «Винни и Слонотоп» и «Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина». В 2008 году он озвучил Стэнли в анимационном фильме «Сезон охоты — 2».

В сообщении Рязанского ТЮЗа коллеги признались, что не успели сказать Владимиру Николаевичу всё, за что хотели его поблагодарить.

«А сейчас… Что-то мы не договорили, не досказали, не поблагодарили за что-то вовремя. Но Владимир Николаевич смотрит на нас понимающе, прощая и улыбаясь», — написали сотрудники театра.

«Покойтесь с миром, дорогой Владимир Николаевич! Светлая память! Спасибо за всё!» — говорится в обращении театра.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Киев ждут новые проблемы? Эксперт считает, что всё будет значительно хуже
Следующая статья
Петербурженка, отравившая сына уксусом, вела блог для мамочек
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Подпольщик Лебедев заявил о настораживающих странностях в работе украинской ПВО

Координатор николаевского подполья обратил внимание на сообщения о поставках техники и работе военной логистики в разных регионах страны
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Солотчинском мосту водитель был пьян 

Следователь полиции намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Спорт

Трусова выиграла золото на международном турнире в Казахстане и обновила личные рекорды

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который прошел на льду арены «Халык» в Казахстане.
Новости России

В Иркутской области супругов нашли мертвыми на кровати в обнимку

В одном из поселков Казачинско-Ленского района в Иркутской области...
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Темы
Политика

Киев ждут новые проблемы? Эксперт считает, что всё будет значительно хуже

Военный эксперт связал применение новых беспилотников и ракет с расширением географии ударов. Какие последствия он прогнозирует для западных регионов Украины?
Политика

Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента

Он заявил, что Украина создает трудности для мирового сообщества и американских сельхозпроизводителей.
Политика

Эксперт объяснил, чем опасны воздушные шары с Украины

Можно ли увидеть такой шар в небе, что под ним подвешено и кто его сбивает. Коротко разбираем, как Россия защищается от аэростатов ВСУ.
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Политика

Эксперт объяснил, зачем «генерал Армагеддон» мог вернуться в зону СВО

О возвращении Суровикина написала британская газета The Telegraph. По данным издания, генералу, которого на Западе прозвали «Армагеддоном», поручили уничтожить мосты в Киеве и разделить город пополам.
Общество

Дуб, сирень и гортензии появились в сквере на улице Грибоедова в Рязани

Озеленение организовали в рамках месячника по благоустройству, к акции присоединились жители города, представители администрации, общественники, студенты и школьники.
Происшествия

Водителя Range Rover арестовали после смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

В Рязани арестовали 21-летнего водителя после смертельного ДТП на Солотчинском мосту. В аварии погибли две сестры.
Акценты

Батареи всё ещё холодные? Подключение домов к отоплению в Рязани, куда жаловаться

В Рязани идёт пуск тепла в многоквартирные дома. Если ваш дом уже подключён, а радиаторы остаются холодными, нужно действовать по порядку: сначала обратиться в управляющую организацию, а не в теплоснабжающее предприятие. Разбираемся, кто за что отвечает, какая температура в квартире считается нормой и когда ждать перерасчёта.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье