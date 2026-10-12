Депутат предложила ввести льготный режим платежей при сбоях

Банкам стоит предусмотреть льготный режим и отсрочки по платежам на случай сбоев в дата-центрах. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким в беседе с «Абзацем».

По мнению депутата, технические неполадки и недоступность электронных услуг не должны оборачиваться штрафами и пенями для граждан и бизнеса. Кредитным организациям следует заранее разработать механизмы поддержки клиентов на случай подобных ситуаций.

«Отсрочка нужна. Банкам надо задуматься о льготном режиме на случай отсутствия доступа к ресурсу», — заявила Ким.

Парламентарий пояснила, что послабления могли бы распространяться на платежи, которые клиенты не могут внести вовремя из-за перебоев в работе цифровых сервисов.

«Банкам стоит подумать о введении льготного режима или отсрочки по платежам для клиентов в случаях прекращения доступа к цифровым сервисам из-за проблем с дата-центрами», — отметила депутат.